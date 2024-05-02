Дженсон Баттон: «С Хэмилтоном у Леклера будет не больше трений, чем с Сайнсом»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Баттон полагает, что Хэмилтон поладит с новым напарником Леклером.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон заявил, что не ожидает проблем между Льюисом Хэмилтоном, покидающим «Мерседес», и Шарлем Леклером в «Феррари» в следующем сезоне.

«С Льюисом, который был семь или восемь лет назад, отношения могли стать напряженными. Но нет, я вовсе не считаю, что возникнут трения между напарниками. Не больше, чем между Карлосом [Сайнсом] и Шарлем сейчас.

В «Феррари» все работают на «Феррари». Важно, чтобы «Феррари» выиграла титул. Для звезды вроде Льюиса это другой подход – внезапно он должен работать на «Феррари», чтобы стать чемпионом. Так что мне не терпится понаблюдать за динамикой. Следующий год будет очень захватывающим», – сообщил Баттон в подкасте Sky Sports.

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4 комментария
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Сайнс то хоть с кем-то на решетке дружит, не плачет постоянно в радио, и у него на кону не стоит 8й титул. Не думаю, что гонщик с большим эго, который дружит лишь с своей собакой, якобы менее токсичный, чем Сайнс.
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Ну да, скажут Леклеру, что чемпион вообще-то Хэм и ему предпочтение
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Ответ Anastasia Smelova
Сайнс то хоть с кем-то на решетке дружит, не плачет постоянно в радио, и у него на кону не стоит 8й титул. Не думаю, что гонщик с большим эго, который дружит лишь с своей собакой, якобы менее токсичный, чем Сайнс.
Не знаю, как нытье по радио связано со способностью заводить друзей. То что он дружит лишь со своей собакой, это не значит, что он со всеми в контрах. Просто блаженный человек, который, сам у себя на уме. Тем более Хэмилтон идет в команду, как Кими Райконен во времена Феттеля. Титулованный оруженосец без амбиций
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