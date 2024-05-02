Дженсон Баттон: «С Хэмилтоном у Леклера будет не больше трений, чем с Сайнсом»

Баттон полагает, что Хэмилтон поладит с новым напарником Леклером.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года заявил, что не ожидает проблем между , покидающим « », и в « » в следующем сезоне.

«С Льюисом, который был семь или восемь лет назад, отношения могли стать напряженными. Но нет, я вовсе не считаю, что возникнут трения между напарниками. Не больше, чем между Карлосом [Сайнсом] и Шарлем сейчас.

В «Феррари» все работают на «Феррари». Важно, чтобы «Феррари» выиграла титул. Для звезды вроде Льюиса это другой подход – внезапно он должен работать на «Феррари», чтобы стать чемпионом. Так что мне не терпится понаблюдать за динамикой. Следующий год будет очень захватывающим», – сообщил Баттон в подкасте Sky Sports.

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