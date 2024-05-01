Жак Вильнев о гибели Айртона Сенны: «Такое вполне может случиться и в сегодняшней «Формуле-1»

Инцидент с гибелью Сенны может повториться и сейчас – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил, что несмотря на то, что уровень безопасности современных болидов значительно вырос в сравнении с 80 и 90 годами прошлого века, никто не может гарантировать абсолютную безопасность.

«В случае с причиной стало то, что кусок подвески пробил его шлем. Такое вполне может случиться и в сегодняшней «Формулы-1». Сенне просто не повезло. Вспомните то, что случилось с [на этапе в Венгрии в 2009 году]. Ему просто повезло, что пружина с машины впереди не пробила ему мозг.

Что касается изменений, то сейчас нынешний уровень безопасности болидов «Формулы-1» позволяет средним гонщикам быть конкурентоспособными. Им просто не нужно пытаться осторожно нащупать то, где находится грань возможного.

Они много тренируются на симуляторе, а потом выезжают на трассу и просто повторяют то, что делали до этого, не понимаю, насколько близко к опасной зоне они на самом деле могут находиться. Им не нужно этого осознавать. Раньше, чтобы найти правильные ощущения, тебе нужно было несколько раз проехать один и тот же поворот. Сейчас таких вещей больше нет.

Но зато появились другие вещи. « » еще никогда не была настолько хороша, как сейчас. Нельзя жить прошлым, думая только о том, каким оно было замечательным и потрясающим. Ничего потрясающего там не было. Оно кажется нам таким в наших воспоминаниях. А в современной «Формулы-1» намного больше хорошего».

также высказался о «темных временах» автоспорта с большим количество погибших пилотов – и о том, что самым темным пятном считается уик-энд в Имоле, унесший жизни Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера:

«В те времена ты был счастлив, если тебе удавалось добраться до финиша сезона, ничего себе не сломав. И ты был счастлив, что не погиб. А сейчас ты удивляешься, если просто ломаешь палец! Настолько безопасны и настолько быстры стали современные болиды.

Тот уик-энд в Имоле вызывает у людей наиболее болезненные ощущения просто из-за количества жертв. Для меня же самым страшным стал гоночный уик-энд, когда погиб мой отец. Поэтому мне сложно думать о том, что это [уик-энд в Имоле с гибелью Сенны и Ратценбергера] могло оказать сильное негативное влияние на «Формулу-1». Потому что в целом все это не важно. Что действительно важно – так это человеческие жизни, которые остались позади.

И нам не стоит беспокоиться о «Формуле-1». Она ведь не является живым организмом. «Ф-1» – это бизнес. А думать и оплакивать надо тех, кто пострадал, кто остался в прошлом».

Великая трагедия «Ф-1»: 30 лет назад погиб Айртон Сенна. Как чемпион прожил последние дни