ФИА обновила правило по фальстартам в «Ф-1» после ситуации с Норрисом

ФИА внесла изменения в спортивный регламент «Формулы-1».

Отныне стюарды могут наказывать гонщиков, сорвавшихся с места раньше времени, даже если передатчик на машине не обнаружил нарушения.

Такая ситуация произошла с пилотом « » на Гран-при Саудовской Аравии. Британец избежал наказания за предполагаемый фальстарт, поскольку движение не было зарегистрировано сенсором. Теперь в правилах не говорится, что судьи обязаны руководствоваться «показаниями передатчика, одобренного и поставляемого ».

Кроме того, Федерация попыталась мотивировать команды выезжать на трассу в дождевых практиках. Если какую-либо тренировку признают дождевой, команды будут обязаны вернуть один комплект промежуточных покрышек после сессии.

Ландо Норрис о «фальстарте» на Гран-при Саудовской Аравии: «Со мной никогда такого не происходило – до сих пор не знаю, что именно случилось»