ФИА обновила правило по фальстартам в «Ф-1» после ситуации с Норрисом

Теги ФИА Макларен Формула-1 регламент Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Авто

ФИА внесла изменения в спортивный регламент «Формулы-1».

Отныне стюарды могут наказывать гонщиков, сорвавшихся с места раньше времени, даже если передатчик на машине не обнаружил нарушения.

Такая ситуация произошла с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при Саудовской Аравии. Британец избежал наказания за предполагаемый фальстарт, поскольку движение не было зарегистрировано сенсором. Теперь в правилах не говорится, что судьи обязаны руководствоваться «показаниями передатчика, одобренного и поставляемого ФИА».

Кроме того, Федерация попыталась мотивировать команды выезжать на трассу в дождевых практиках. Если какую-либо тренировку признают дождевой, команды будут обязаны вернуть один комплект промежуточных покрышек после сессии.

Ландо Норрис о «фальстарте» на Гран-при Саудовской Аравии: «Со мной никогда такого не происходило – до сих пор не знаю, что именно случилось»

4 комментария
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Ответ Ват-сон
очень сомнительное изменение правил на мой взгляд
Ну, в старой формулировке в случае поломки датчика можно было стартовать, когда захочешь :))
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну, в старой формулировке в случае поломки датчика можно было стартовать, когда захочешь :))
Ну, теперь решение будет принимать стюарды, которые далеко не всегда славятся адекватностью и последовательностью.
+2
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+2
очень сомнительное изменение правил на мой взгляд
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