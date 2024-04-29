Андреа Стелла: «Макларен» должен сделать приличный шаг вперед в Майами благодаря обновлениям»

«Макларен» рассчитывает на прибавку в скорости в Майами.

Руководитель « » Андреа Стелла ответил на вопрос, чего ждать от обновлений на .

«Данные новинки будут не такими большими, как те, что мы привезли в прошлом году в Австрию и . Но мы должны сделать приличный шаг вперед, заметный. Больше я не могу ничего сообщить, иначе речь пойдет о числах. Я бы хотел сохранить это втайне. Скажем так, не столь существенный шаг, как в и Сингапуре, но заметный.

Всегда существуют «если». Пусть даже в последние 12 месяцев корреляция [с информацией в аэротрубе] была хорошей, неожиданности возможны», – отметил Андреа.

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