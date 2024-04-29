Андреа Стелла: «Макларен» должен сделать приличный шаг вперед в Майами благодаря обновлениям»

Теги Макларен Гран-при Сингапура Формула-1 Гран-при Австрии Андреа Стелла Гран-при Майами Авто

«Макларен» рассчитывает на прибавку в скорости в Майами.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на вопрос, чего ждать от обновлений на Гран-при Майами.

«Данные новинки будут не такими большими, как те, что мы привезли в прошлом году в Австрию и Сингапур. Но мы должны сделать приличный шаг вперед, заметный. Больше я не могу ничего сообщить, иначе речь пойдет о числах. Я бы хотел сохранить это втайне. Скажем так, не столь существенный шаг, как в Австрии и Сингапуре, но заметный.

Всегда существуют «если». Пусть даже в последние 12 месяцев корреляция [с информацией в аэротрубе] была хорошей, неожиданности возможны», – отметил Андреа.

Андреа Стелла: «Макларен» может догнать «Ред Булл» в течение 12 месяцев»

Дэймон Хилл о будущем Ньюи: «Мне любопытно, если бы Эдриан, оценивая выбор, подумал о «Макларене»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий