Фредерик Вассер: «Команды всегда будут искать способ обхитрить регламент, использовать несоответствия в своих интересах»

Вассер высказался о протесте «Астон Мартин» на Гран-при Китая.

По ходу квалификации развернуло и его болид остановился на трассе. Благодаря тому, что стюарды остановили сессию красными флагами, Сайнсу удалось привести машину в движение, вернуться в боксы, и после устранения повреждений продолжить выступления.

После сессии команда « » подала протест на результаты квалификации, указывая, что регламентом запрещается продолжать выступления в сессии, если болид останавливается на треке. В итоге протест «Астон Мартин» был отклонен.

«Мы имеем классический случай того, как регламенты становятся все более громоздкими и, соответственно, становятся все сложнее. Когда я начинал, спортивный регламент умещался на 20 страницах, а сейчас их 75.

А когда свод правил настолько обширен, появление различных лазеек и противоречивых моментов просто неизбежно. Я хорошо помню один момент, когда еще работал в «Альфа Ромео», и Кими Райкконена развернуло на установочном круге на этапе в Имоле. И в регламенте, в отношении того, можно ли было Кими продолжать участие в гонке в такой ситуации, мы сразу же обнаружили сразу два пункта, которые противоречили друг другу.

В конечном счете, спортивный регламент ничем не отличается от технического – и команды всегда будут искать способ обхитрить регламент, использовать несоответствия в своих интересах. Но в этом случае, как с Карлосом Сайнсом на этапе в Китае, уточнение формулировки правил не должно стать такой уж сложной задачей», – рассказал .

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