Нико Росберг: «Уровень Хэмилтона и Леклера будет схожим, обоих ждет тяжелая битва»

Росберг высказался о предстоящем соперничестве Хэмилтона и Леклера в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года оценил переход экс-напарника по « » в «Феррари» в следующем сезоне и шансах британца в противостоянии с .

«Не терпится посмотреть на внутрикомандную динамику. Шарль не кажется слишком конфликтным человеком по отношению к напарнику, и это облегчит дело – возможно, излишней остроты не будет.

Тем не менее, Шарль, пожалуй, второй гонщик в квалификациях в «Формуле-1» после Макса Ферстаппена – наверное, так можно сказать. Поэтому обоих ждет тяжелая битва. Я считаю, уровень будет вполне схожим, и наблюдать будет интересно», – заявил немецкий эксперт и предприниматель.

Росберг не стал скрывать, что решение Хэмилтона его удивило:

«Это стало огромным сюрпризом. Никто этого не ожидал. Но, если взглянуть на вещи с глобальной точки зрения, почему нет?

Приближается завершение карьеры. Есть две легендарные команды – «Мерседес» и «Феррари», и я знаю, что Льюис всегда был большим фанатом дорожных автомобилей «Феррари». Почему бы не совершить трансфер и не получить новый опыт в красном комбинезоне?

В данный момент решение кажется верным, если учитывать скорость команд. Переход может оказаться потрясающим, как было 12 лет назад, когда он ушел из «Макларена» в «Мерседес». «Макларен» выигрывал гонки, а «Мерседес» был далеко. Когда он перешел, « » начал сдавать, а «Мерседес» – побеждать. Может, он вновь подгадал с моментом».

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