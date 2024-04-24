Антонелли может дебютировать в «Ф-1» за «Уильямс» уже в нынешнем сезоне (Джо Сейвард)

Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Мерседес Джо Сейвард Логан Сарджент Андреа Кими Антонелли Авто

В «Уильямсе» готовы заменить Сарджента на Антонелли в текущем сезоне.

По информации известного журналиста Джо Сейварда, в «Мерседесе» пока не определились с тем, как действовать в отношении своего самого талантливого юниора Андреа Кими Антонелли, который в данный момент выступает в «Формуле-2».

Как сообщается, в «Мерседесе» все же немного опасаются сажать Антонелли за руль болида главной команды сразу в 2025 году. И в идеале хотели бы провести его обкатку в «Уильямсе».

При этом отмечается, что в «Уильямсе», при наличии такой возможности, были бы готовы «арендовать» Антонелли сразу на 18 месяцев. Проблема заключается в том, что Антонелли не сможет получить суперлицензию для выступления в «Формуле-1», пока ему не исполнится 18 лет. А случится это только 25 августа.

Согласно Сейварду, в «Уильямсе» могут попробовать обратиться в ФИА и сделать для Антонелли исключение, особенно учитывая предыдущий успешный опыт Макса Ферстаппена [именно после раннего дебюта Ферстаппена пилотам запретили выступать в «Ф-1» до достижения 18 лет].

В том случае, если для Антонелли сделают исключение, он может оказаться за рулем «Уильямса» уже на этапе в Имоле 19 мая. И если это случится, Логан Сарджент потеряет свое место в команде.

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5 комментариев
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Ему надо хотя бы в Ф2 что-то показать для начала
+8
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+8
Ответ Александр Воронин
А что в нем такого то, что с ним так носятся? У него даже переход в Ф2 пока очень туго идет, ничего особого не показывает. Вообще конечно система лифтов нарушена. Последние чемпионы Ф2 в Ф1 не попали, а непонятного юнца хотят посадить вообще без опыта Ф2 фактически.
Про Ферстаппена говорили все то же самое
Результат известен
+2
0
+2
А откуда у него достаточно баллов для суперлицензии? Он же в кроме регионалки ф3 и ф4 не ездил нигде.
+1
0
+1
В 18 он суперлицензию автоматом получит чтоль? Раньше же ждали окончания сезона Ф2
0
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А что в нем такого то, что с ним так носятся? У него даже переход в Ф2 пока очень туго идет, ничего особого не показывает.
Вообще конечно система лифтов нарушена. Последние чемпионы Ф2 в Ф1 не попали, а непонятного юнца хотят посадить вообще без опыта Ф2 фактически.
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