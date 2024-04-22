«Формула-1» ведет переговоры об организации еще двух Гран-при в Азии (RN365)

Теги Авто

В календаре «Ф-1» могут появиться еще две гонки в Азии.

Как стало известно RacingNews365, руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали в ближайшее время посетит сразу две страны, претендующие на проведение Гран-при.

В первом случае речь идет о потенциальном возвращении в календарь «Ф-1» Гран-при Южной Кореи – там уже готовится проект новой трассы городского типа.

Во втором случае Доменикали собирается обсудить возможность проведения Гран-при Таиланда. Здесь речь идет о том, чтобы трасса была проложена как минимум частично по улицам Бангкока – в старом городе, используя большую часть Ратчадамноен авеню, одной из самых знаменитых улиц города.

В Саудовской Аравии представили проект новой трассы для «Формулы-1»

8 комментариев
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Жаль Вьетнам отвалился, там необычная городская трасса была
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Не городских скоро и не останется. Опять паровозики смотреть
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Скоро реально нужно будет 2 состава механиков и инженеров.
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В Южной Корее итак супер автодром имеется, зачем опять городской?
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Лучше бы Кьялами и слот под Эшторил/Стамбул (чередовать их можно).
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Остановитесь !
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Верните на все трассы гравий, где они изначально были или должны быть.
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чем-то футбол напоминает, все больше и больше игр, а тут все больше и больше этапов. Ну хоть тогда количество моторов и бюджет увеличивали бы что ли. Лично я, в принципе не против, готов смотреть этапы хоть каждые выходные, ну ок, каждые две недели, например. Можно хоть этапов 30 сделать, тоже интересно будет. только выкинуть всякие спринты.
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