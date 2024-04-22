«Формула-1» ведет переговоры об организации еще двух Гран-при в Азии (RN365)

В календаре «Ф-1» могут появиться еще две гонки в Азии.

Как стало известно RacingNews365, руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали в ближайшее время посетит сразу две страны, претендующие на проведение Гран-при.

В первом случае речь идет о потенциальном возвращении в календарь «Ф-1» Гран-при Южной Кореи – там уже готовится проект новой трассы городского типа.

Во втором случае Доменикали собирается обсудить возможность проведения Гран-при Таиланда. Здесь речь идет о том, чтобы трасса была проложена как минимум частично по улицам Бангкока – в старом городе, используя большую часть Ратчадамноен авеню, одной из самых знаменитых улиц города.

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