Тото Вольфф: «Мы снова ошиблись во втором сегменте. Такой результат Расселла – огромное разочарование»

Вольфф высказался о выступлении « » в спринт-квалификации в Китае.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что причиной неудачи стала ошибка с моментом выезда из боксов на трассу.

«Я не могу быть доволен, я раздосадован тем, что во втором сегменте мы снова так сильно ошиблись и получили такое слабое сцепление колес с трассой, причем на обеих машинах.

Конечно, такой результат Расселла – это для него огромное разочарование, да и для всех нас, ведь мы одна команда. Если на нашей машине простоять две минуты, дожидаясь сигнала и разрешения выехать на трассу, шины окончательно остынут и станут просто каменными, и наша машина просто перестанет нормально работать.

Безусловно, в такой ситуации всегда очень непросто все сделать правильно. В ситуации, когда дождь может начаться в любой момент, вам приходится выбирать между тем, чтобы выехать на пит-лейн и рисковать остудить шины, либо ждать в боксах. Но в такой ситуации ты можешь быть застигнут врасплох, и в итоге ты будешь единственным, кто поедет свой круг по мокрой трассе. Но да, как бы то ни было, мы в любом случае понимали, что если наша машина будет долго стоять на пит-лейн в ожидании «зеленого сигнала», хорошо это на ней не скажется.

И я понятия не имею, чего ждать от спринта. Это будет сюрприз. Возможно, все пройдет на сухой трассе, ведь заезд все равно будет коротким. Не думаю, что нам в любом случае хватит скорости, чтобы соперничать с «Ред Булл». Но смотрим, что получится в итоге. Нужно оставаться реалистами», – рассказал .

Новая «Ф-1» в Китае уже легендарна! Асфальт-фэйк, трек-каток, два пожара, квала в дождь и Ферстаппен без топ-3