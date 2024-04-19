Тото Вольфф: «Мы снова ошиблись во втором сегменте. Такой результат Расселла – огромное разочарование»

Теги Гран-при Китая Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Вольфф высказался о выступлении «Мерседеса» в спринт-квалификации в Китае.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что причиной неудачи Джорджа Расселла стала ошибка с моментом выезда из боксов на трассу.

«Я не могу быть доволен, я раздосадован тем, что во втором сегменте мы снова так сильно ошиблись и получили такое слабое сцепление колес с трассой, причем на обеих машинах.

Конечно, такой результат Расселла – это для него огромное разочарование, да и для всех нас, ведь мы одна команда. Если на нашей машине простоять две минуты, дожидаясь сигнала и разрешения выехать на трассу, шины окончательно остынут и станут просто каменными, и наша машина просто перестанет нормально работать.

Безусловно, в такой ситуации всегда очень непросто все сделать правильно. В ситуации, когда дождь может начаться в любой момент, вам приходится выбирать между тем, чтобы выехать на пит-лейн и рисковать остудить шины, либо ждать в боксах. Но в такой ситуации ты можешь быть застигнут врасплох, и в итоге ты будешь единственным, кто поедет свой круг по мокрой трассе. Но да, как бы то ни было, мы в любом случае понимали, что если наша машина будет долго стоять на пит-лейн в ожидании «зеленого сигнала», хорошо это на ней не скажется.

И я понятия не имею, чего ждать от спринта. Это будет сюрприз. Возможно, все пройдет на сухой трассе, ведь заезд все равно будет коротким. Не думаю, что нам в любом случае хватит скорости, чтобы соперничать с «Ред Булл». Но смотрим, что получится в итоге. Нужно оставаться реалистами», – рассказал Вольфф.

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7 комментариев
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Ответ sir_shir
зато Хэм доволен - типа укатал молодого
Ну так то 2-ое место против 11-го довольно показательно...
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Ответ sir_shir
зато Хэм доволен - типа укатал молодого
Эка невидаль) он его в первый же совместный сезон укатал
+2
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зато Хэм доволен - типа укатал молодого
+2
-2
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О боже. Какой кошмар, в спринте-квалификации приехал 11-м. Прям огромное разочарование 🤣🤣. Спринт то воспринимают как полу-тренировку, а квалификация к этому спринту это вообще ничто.
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