Пьер Гасли: «Мне хочется оказаться за рулем конкурентоспособной машины. И я хочу, чтобы ей оказалась «Альпин»

Гасли поделился планами на будущее на фоне слабых результатов «Альпин».

Еще перед квалификацией к спринту пилот « » рассказал о своем положении на трансферном рынке «Ф-1».

«Ситуация вполне открытая, больше ничего не могу сказать. Мы все обсуждаем, оцениваем ситуацию, я сфокусирован на том, чтобы наилучшим образом выполнять свою работу в «Альпин».

Не имеет значения, если у нас сейчас самая медленная машина. Я все еще должен выступать и приносить команде наилучший из возможного результат.

Сейчас меня больше всего интересует оказаться за рулем конкурентоспособной машины. И я хочу, чтобы ей оказалась «Альпин», потому именно ради этого я пришел сюда два года назад. Когда я присоединился к команде, она была четвертой, у нее была цель приблизиться к первой тройке. Это мотивировало меня.

Думаю, что, к сожалению, что-то пошло не так при разработке болида, что объясняет, почему мы в конце пелотона. Когда заходит разговор об инфраструктуре и технических вопросах, я знаю, что у них есть ресурсы, чтобы вернуться вперед.

Никому не нравится пребывать в подобном положении, когда приходится бороться за позиции вне очков. Но я рассматриваю это как испытание и препятствие. Я знаю, команда сможет справиться с этим – вот на что я нацелен сейчас», – сказал .

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