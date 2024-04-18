Льюис Хэмилтон: «Мерседес» действовал бы иначе, если мог бы вернуться в начало сезона»

Хэмилтон признал неоптимальный подход «Мерседеса» в начале сезона.

Гонщик « » Льюис Хэмилтон сообщил, что на команда постарается извлечь выводы из неудач и использовать накопленный опыт.

«В машине ничего не поменялось, это тот же болид, что и в прошлый уик-энд, однако мы понимаем его чуть лучше. Мы изучили прошлый уик-энд и улучшили какие-то вещи.

Думаю, если бы мы могли вернуться назад, то действовали бы иначе. Так что постараемся использовать данный опыт в этот уик-энд и посмотрим, получится ли внедрить изменения. Надеюсь, это позволит найти скорость», – заявил британец.

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