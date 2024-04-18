Льюис Хэмилтон: «Мерседес» действовал бы иначе, если мог бы вернуться в начало сезона»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон признал неоптимальный подход «Мерседеса» в начале сезона.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что на Гран-при Китая команда постарается извлечь выводы из неудач и использовать накопленный опыт.

«В машине ничего не поменялось, это тот же болид, что и в прошлый уик-энд, однако мы понимаем его чуть лучше. Мы изучили прошлый уик-энд и улучшили какие-то вещи.

Думаю, если бы мы могли вернуться назад, то действовали бы иначе. Так что постараемся использовать данный опыт в этот уик-энд и посмотрим, получится ли внедрить изменения. Надеюсь, это позволит найти скорость», – заявил британец.

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3 комментария
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совсем скилл растерялся, как же так!
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Совсем поплыл нытик. А Мерседес сейчас между прочим 3-я команда по скорости, что было бы, если бы Мерседес были в конце пелетона где нибудь с Заубером? Он бы плакал не останавливаясь? Люся, за 17 сезонов ты ни разу не ездил на плохом болиде, ни разу, так что не надо драматизировать.
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