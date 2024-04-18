Алекс Албон: «Если «Уильямс» будет не атаковать, а думать о недостатке деталей, можно с тем же успехом остаться дома»

«Уильямс» не позволяет ситуации с деталями влиять на подход к гонкам.

Пилот « » сообщил, что его команда работает по ходу гоночных уик-эндов без оглядки на плачевную ситуацию с запасными частями.

На Гран-при Австралии квалификацию и гонку пропустил после аварии Албона, поскольку у «Уильямса» не было запасного шасси. Кроме того, некоторые новинки оказались разрушены после других аварий Алекса и Логана в Японии.

«Ты занимаешься гонками, не думая о этом, если говорить предельно откровенно. Конечно, проблема есть, но, если начинаешь думать о недостатке деталей или недостатке чего-то еще, можно с тем же успехом остаться дома.

Нужно атаковать, как и в любой другой уик-энд. Нельзя подходить к этапу как-то иначе. Чтобы почувствовать предел, надо пилотировать на пределе, настраивать баланс болида. Это ситуация, когда необходимо в каком-то смысле заблокировать часть своего мозга и просто пилотировать как обычно.

Команда приложила колоссальные усилия. Естественно, мы оказались в невыгодном положении из-за аварий, но не секрет, что такая ситуация была и раньше. Мощная работа, как и всегда. Мы должны полагаться на сотрудников в Гроуве, которые сведут все воедино, и они постоянно это делают», – отметил Албон перед Гран-при Китая.

Авария-позор в «Ф-1»: пилот не узнал поворот, вырулил на траву и раскрошил об стену все новинки

Албон посвятил пандам шлем для Гран-при Китая