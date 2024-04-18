Андреа Кими Антонелли о тестах в «Мерседесе»: «Я наслаждался каждой секундой и очень многому научился»

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Формула-2 Ред Булл Ринг Андреа Кими Антонелли Авто

Антонелли остался доволен тестами «Ф-1» в составе «Мерседеса».

Участник молодежной программы Андреа Кими Антонелли провел за «Мерседес» двухдневные частные тесты, организованные командой на «Ред Булл Ринге» в Австрии.

На тестах Антонелли работал за рулем болида W12 2021 года – и за два дня преодолел дистанцию в 500 км.

«Это был невероятный опыт. Было действительно здорово чувствовать всю эту прижимную силу и мощность.

Я наслаждался каждой секундой. Это было действительно здорово и я хотел бы поблагодарить всех в команде за их тяжелый труд.

Перед началом первого дня тестов мы немного поработали на симуляторе, прогнали несколько важных вещей. И это оказалось очень полезным, потому что оказавшись уже на реальной трассе я понимал, что именно команда говорит мне по радио.

За эти два дня я очень многому научился. И многие из этих вещей действительно помогут мне, когда я вернусь к выступлениям в «Формуле-2». Но мне нужно продолжить работать, продолжать прибавлять.

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5 комментариев
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Ответ Клименко
Главное, что Антонелли уже не Макс, которому не потребовалась Ф2, чтобы очень успешно выступить в Ф1
А Антонелли не потребовалась Ф-3 - он так перескочил ступеньку. И сейчас регулярно тестирует болиды Ф-1.
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Главное для Антонелли - действительно очень успешно выступить в Ф-2.
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Ничего в следующий раз дадут покататься на ведре w13, хотя то ведро выходит лучшее из последних 3 вёдер, у него и прижим какой то был.
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Ответ Клименко
Главное, что Антонелли уже не Макс, которому не потребовалась Ф2, чтобы очень успешно выступить в Ф1
Макс - это который в Ф3 Окону чемпионство слил, а потом Дэну в Ф1 2 сезона из 3? "Очень успешный"(с))))
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