Андреа Кими Антонелли о тестах в «Мерседесе»: «Я наслаждался каждой секундой и очень многому научился»
Антонелли остался доволен тестами «Ф-1» в составе «Мерседеса».
Участник молодежной программы Андреа Кими Антонелли провел за «Мерседес» двухдневные частные тесты, организованные командой на «Ред Булл Ринге» в Австрии.
На тестах Антонелли работал за рулем болида W12 2021 года – и за два дня преодолел дистанцию в 500 км.
«Это был невероятный опыт. Было действительно здорово чувствовать всю эту прижимную силу и мощность.
Я наслаждался каждой секундой. Это было действительно здорово и я хотел бы поблагодарить всех в команде за их тяжелый труд.
Перед началом первого дня тестов мы немного поработали на симуляторе, прогнали несколько важных вещей. И это оказалось очень полезным, потому что оказавшись уже на реальной трассе я понимал, что именно команда говорит мне по радио.
За эти два дня я очень многому научился. И многие из этих вещей действительно помогут мне, когда я вернусь к выступлениям в «Формуле-2». Но мне нужно продолжить работать, продолжать прибавлять.
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