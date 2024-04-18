Фернандо Алонсо: «Я вел лишь легкие переговоры с другими командами»

Алонсо рассказал, как общался с конкурентами «Астон Мартин».

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о слухах, которые связывали его с « » и « ».

«Ну, думаю, нет смысла углубляться, потому что дело сделано, я с «Астоном» и хотел бы говорить только об «Астоне».

Как я заявлял на прошлой неделе, было какое-то общение со всеми, и это нормально, но лишь легкие переговоры.

После Японии мы собрались [с « »] и пришли к заключению. Мы достигли договоренности за день или два. Все было очень и очень просто. Когда мы договорились, то объявили об этом. Все чуть легче, чем кажется со стороны.

Вокруг много слухов, много чего происходит с разными командами и разными пилотами. Но мы лояльны друг другу. Мы сдержали слово и, когда подписали контракт, объявили о нем. Возможно, в нашем случае все гораздо проще, чем для других людей», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» перед .

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