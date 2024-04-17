Фернандо Алонсо о потере скорости из-за возраста: «Не думаю, что это произойдет в ближайшие годы. В Японии я провел, возможно, одну из лучших гонок в карьере»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо не исключает работу в «Астон Мартин» по окончании контракта.

Испанец недавно продлил контракт с «Астон Мартин» на два сезона и будет выступать в «Формуле-1» минимум до конца 2026 года.

При этом Алонсо признает, что ему могло бы быть интересно продолжить работу в команде в том или ином статусе уже после окончания карьеры.

«Вероятно, что да. Я не знаю, когда закончу выступать в гонках. Я подписал контракт, по условиям которого буду выступать за рулем болида. Но если я решу закончить немного раньше, чем подразумевают условия моего контракта, я могу перейти на какую-то другую роль.

Что касается возраста – да, это так, я продолжу выступать в гонках и в 45 лет. И если однажды я почувствую, что потеря мотивацию, или что ситуация в гонках уже не так хороша, или что я перестал быть достаточно быстрым – может быть, в какой-то момент сезона я почувствую, что стал недостаточно быстрым, или что мне тяжело дается квалификации или гонки, – у нас с «Астон Мартин» достаточно честные и открытые отношения, чтобы ничего не скрывать.

И если это случится – я буду первым, кто поднимет руку и признает: «Да, возможно, я действительно потерял скорость в каких-то аспектах, стал в чем-то слабее». После чего мы вместе найдем решение.

Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие несколько лет. Как я уже говорил, в Японии я провел, возможно, одну из лучших гонок в карьере…так что я чувствую себя отлично, я здоров, полон сил и не чувствую проблем.

К тому же, в январе следующего года Льюису Хэмилтону исполнится 40, так что я буду не единственным гонщиком в возрасте 40 лет и больше. А со временем таких гонщиков может стать еще больше», – рассказал Алонсо.

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

24 комментария
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На фоне Строла ещё лет 9 можно гонять
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Фернандо Алонсо в каждой гонке у выходит на новый уровень.
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Ответ Paninaro
С Оконом 1:1 по сезонам.
Справедливости ради, там Алонсо Окону победу подарил, а у самого боли ломался каждый третью гонку.
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Ответ Paninaro
Ок, с Баттоном 1:1. Или там тоже машина ломалась?
И Баттон и Окон - достойные соперники! Так-то Баттон и Хэма укатал.
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Ответ Bzz Pvz
Фернандо Алонсо в каждой гонке у выходит на новый уровень.
А потом как в играх денди счетчик уровней сбросится )))
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С Фернандо всегда интересно! Ждём на трассах!
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Ответ Тим Тим
Помог, но не подарил. Как можно подарить то на что сам не претендует?)
Фернандо мог вести свою гонку, что бы попасть на подиум. С этой точки зрения было гораздо разумнее быстро пропустить Хэмильтона и сосредоточится на обгоне Сайнца.
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Ответ Тим Тим
2 года из 4-х? Что-то не видно 2-х титулов у Марка
в эти 2 года они были либо равны по скорости, либо даже Марк был получше.
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Ответ Bzz Pvz
Фернандо Алонсо в каждой гонке у выходит на новый уровень.
Это плагиат слов Хорнера про Феттеля.
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Ответ Великий Алонсо
Великий и умнеший спорстмен! Как всегда все грамотно и по полочкам разложил, говорит умные и продуманные вещи, высочайший интеллект, если бы не Ф1, то запросто мог бы быть испанским Магнусом Карлсеном. Фернандо Алонсо лучший спортсмен планеты Земля в истории со времен Адама и Евы. Великий Фернандо Алонсо 🙏.
А до него был конечно сам Адам. Тоже великий гонщик 😆
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Ответ Орбит Орбит
ну палец не смог
Хотя бы с Албоном его сравнить, чтоб понять повлиял ли возраст или нет
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Ответ ASphotographer
Справедливости ради, там Алонсо Окону победу подарил, а у самого боли ломался каждый третью гонку.
Ок, с Баттоном 1:1. Или там тоже машина ломалась?
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Ответ Paninaro
Ок, с Баттоном 1:1. Или там тоже машина ломалась?
Макларен тогдашний? )))
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Ответ Тим Тим
На фоне Строла ещё лет 9 можно гонять
А прошлогодние 8 подиумов тоже были "на фоне Стролла"?
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