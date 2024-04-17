Фернандо Алонсо о потере скорости из-за возраста: «Не думаю, что это произойдет в ближайшие годы. В Японии я провел, возможно, одну из лучших гонок в карьере»

Алонсо не исключает работу в « » по окончании контракта.

Испанец недавно продлил контракт с «Астон Мартин» на два сезона и будет выступать в «Формуле-1» минимум до конца 2026 года.

При этом Алонсо признает, что ему могло бы быть интересно продолжить работу в команде в том или ином статусе уже после окончания карьеры.

«Вероятно, что да. Я не знаю, когда закончу выступать в гонках. Я подписал контракт, по условиям которого буду выступать за рулем болида. Но если я решу закончить немного раньше, чем подразумевают условия моего контракта, я могу перейти на какую-то другую роль.

Что касается возраста – да, это так, я продолжу выступать в гонках и в 45 лет. И если однажды я почувствую, что потеря мотивацию, или что ситуация в гонках уже не так хороша, или что я перестал быть достаточно быстрым – может быть, в какой-то момент сезона я почувствую, что стал недостаточно быстрым, или что мне тяжело дается квалификации или гонки, – у нас с «Астон Мартин» достаточно честные и открытые отношения, чтобы ничего не скрывать.

И если это случится – я буду первым, кто поднимет руку и признает: «Да, возможно, я действительно потерял скорость в каких-то аспектах, стал в чем-то слабее». После чего мы вместе найдем решение.

Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие несколько лет. Как я уже говорил, в Японии я провел, возможно, одну из лучших гонок в карьере…так что я чувствую себя отлично, я здоров, полон сил и не чувствую проблем.

К тому же, в январе следующего года исполнится 40, так что я буду не единственным гонщиком в возрасте 40 лет и больше. А со временем таких гонщиков может стать еще больше», – рассказал Алонсо.

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?