Фернандо Алонсо: «Без помощи Стролла я не всегда могу выжимать 100 процентов из болида»
Алонсо рассказал о вкладе напарника Стролла в свои успехи.
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что Ланс Стролл совершает важнейшую работу, которая позволяет команде из Сильверстоуна развиваться.
В нынешнем сезоне на счету испанца, который решил остаться в «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года, 24 очка, Ланс заработал девять.
«Разрабатывает ли «Астон Мартин» машину под меня? Я так не думаю. Ланс и я стараемся помочь команде как можем. Думаю, у нас два разных стиля пилотажа в некоторых условиях, разные ощущения в болиде.
Мне кажется, Ланс гораздо чувствительнее к каким-то вещам, чем я, и это очень важно для команды. Анализ Ланса и его обратная связь имеют ключевое значение для развития болида.
Я немного нечувствительный, и это нездорово. Мы оба стремимся помочь «Астону» изо всех сил. На мой взгляд, направление развития машины и подход к настройкам во время уик-энда в точности совпадают. Так что мы приходим к одинаковым выводам – возможно, разными путями, и разные стили являются плюсом для «Астона».
Я иногда могу пилотировать, несмотря на проблемы. И временами это приносит пользу: я способен управлять любой машиной в любой момент и извлекать из нее 90 процентов.
Но иногда не удается достичь 100 процентов потенциала – порой я не могу это сделать без помощи напарника, которая касается особых деталей настроек или каких-нибудь проблем с балансом. Поэтому я считаю, что мы во многих отношениях приносим пользу друг другу, и это хорошая новость в данный момент», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Китая.
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Браво, Алонсо, как всегда все по полочкам и с присущей тебе безграничной скромностью. Поддержал напарника по команде, хотя все давно знают, что только ты один можешь побеждать пилотируя любое ведро. Все знают, как ты достойно отказался от места в Редбулл, когда Хонер с Ньюи и Марко уговаривали тебя подписать контракт, а семейка Ферстаппенов дрожала от страха предвидя глотание пыли за пилотируемым тобой болидом. Но ты отказался, тебе не нужны читерские победы на самовозке, ты лучший спортсмен в истории с момента сотворения Земли дедушкой Саваофом, о твоих больших стальных яйцам ходят легенды на самых отдаленных планетах Вселенной, все женщины мира… да что там женщины? – всё живое женского пола (и часть мужского) мечтает о тебе, Величайший, Богоподобный, Аве Алонсо
ps. Великий Алонсо, дополни если я что-то пропустил
Сказано: Ланс чувствительный, а я не очень
Подразумевается: Я могу ездить на чем угодно и адаптируюсь, Ланс так не может.
а вообще, когда условный Рассел делает комплименты Хэмилтону, местная публика пишет "подлизал".