Фернандо Алонсо: «Без помощи Стролла я не всегда могу выжимать 100 процентов из болида»

Алонсо рассказал о вкладе напарника Стролла в свои успехи.

Гонщик « » Фернандо Алонсо сообщил, что совершает важнейшую работу, которая позволяет команде из Сильверстоуна развиваться.

В нынешнем сезоне на счету испанца, который решил остаться в «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года, 24 очка, Ланс заработал девять.

«Разрабатывает ли «Астон Мартин» машину под меня? Я так не думаю. Ланс и я стараемся помочь команде как можем. Думаю, у нас два разных стиля пилотажа в некоторых условиях, разные ощущения в болиде.

Мне кажется, Ланс гораздо чувствительнее к каким-то вещам, чем я, и это очень важно для команды. Анализ Ланса и его обратная связь имеют ключевое значение для развития болида.

Я немного нечувствительный, и это нездорово. Мы оба стремимся помочь «Астону» изо всех сил. На мой взгляд, направление развития машины и подход к настройкам во время уик-энда в точности совпадают. Так что мы приходим к одинаковым выводам – возможно, разными путями, и разные стили являются плюсом для «Астона».

Я иногда могу пилотировать, несмотря на проблемы. И временами это приносит пользу: я способен управлять любой машиной в любой момент и извлекать из нее 90 процентов.

Но иногда не удается достичь 100 процентов потенциала – порой я не могу это сделать без помощи напарника, которая касается особых деталей настроек или каких-нибудь проблем с балансом. Поэтому я считаю, что мы во многих отношениях приносим пользу друг другу, и это хорошая новость в данный момент», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед .

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