Покинувший «Макларен» Саншес должен стать техническим директором «Альпин» (as-web)

Саншес близок к тому, чтобы возглавить техническую команду «Альпин».

Давид Саншес, проработавший три месяца одним из трех технических руководителей « », в ближайшее время может начать работу в новой команде.

Как передает GPblog.com со ссылкой на японский портал as-web, француз должен стать техническим директором «Альпин». Давид уже трудился в « », после чего многие годы был ключевым специалистом « ».

В последнее время из «Альпин» ушли технический директор Мэтт Харман, глава отдела аэродинамики Дирк де Бер и консультант – последний стал исполнительным техническим директором « ».

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