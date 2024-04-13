Покинувший «Макларен» Саншес должен стать техническим директором «Альпин» (as-web)
Саншес близок к тому, чтобы возглавить техническую команду «Альпин».
Давид Саншес, проработавший три месяца одним из трех технических руководителей «Макларена», в ближайшее время может начать работу в новой команде.
Как передает GPblog.com со ссылкой на японский портал as-web, француз должен стать техническим директором «Альпин». Давид уже трудился в «Рено», после чего многие годы был ключевым специалистом «Феррари».
В последнее время из «Альпин» ушли технический директор Мэтт Харман, глава отдела аэродинамики Дирк де Бер и консультант Боб Белл – последний стал исполнительным техническим директором «Астон Мартин».
Технический директор Саншес покинул «Макларен» после трех месяцев в команде
«Альпин» подтвердила уход технического директора и главы отдела аэродинамики. Команда поменяла структуру управления