Покинувший «Макларен» Саншес должен стать техническим директором «Альпин» (as-web)

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Саншес близок к тому, чтобы возглавить техническую команду «Альпин».

Давид Саншес, проработавший три месяца одним из трех технических руководителей «Макларена», в ближайшее время может начать работу в новой команде.

Как передает GPblog.com со ссылкой на японский портал as-web, француз должен стать техническим директором «Альпин». Давид уже трудился в «Рено», после чего многие годы был ключевым специалистом «Феррари».

В последнее время из «Альпин» ушли технический директор Мэтт Харман, глава отдела аэродинамики Дирк де Бер и консультант Боб Белл – последний стал исполнительным техническим директором «Астон Мартин».

Технический директор Саншес покинул «Макларен» после трех месяцев в команде

«Альпин» подтвердила уход технического директора и главы отдела аэродинамики. Команда поменяла структуру управления

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