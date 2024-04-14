Ален Прост: «Хэмилтон привык к определенному стилю работу. И тут решает перейти в итальянскую команду – с другим уровнем давления. Ему будет непросто»

оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» считает, что Льюису будет не так просто адаптироваться к работе в Скудерии.

«Отношения с Шарлем Леклером и атмосфера в «Феррари» тоже будут иметь большое значение. У Льюиса был очень долгий опыт работы в английской команде, которой по сути является « ». Он привык к определенному стилю работы. И тут он решает перейти в итальянскую команду – где совсем другой образ мышления, где совсем другой уровень давления. Я думаю, Льюису будет непросто.

При этом я могу понять решение Льюиса, потому что находясь в «Мерседесе» он видит, что команда два года не выигрывала гонки, что у нее есть трудности с тем, чтобы вернуться на вершину. И с учетом его возраста Льюис решился попробовать что-то другое.

То есть, я не уверен, что у него была возможность перейти в «Ред Булл». Точно не в напарники к Максу. Так что этот переход был невозможен. И есть вариант с переходом в «Феррари» – особенно с грядущим изменением регламента в 2026 году. И у тебя будет всего один год [при старом регламенте и вероятном доминировании «Ред Булл»], по ходу которого ты сможешь освоиться в новой команде.

После сезона-2026 Льюису будет уже 42, или даже 43 года, и это будет уже немного другая история. Но я понимаю гонщика, если он не хочет заканчивать карьеру.

Вопрос в том, хороший ли это будет шаг? Окажется ли выбор правильным? И те же вопросы можно задать со стороны «Феррари».

Это хорошо для спорта, потому что за в «Феррари» будут смотреть все. Вопрос в том, найдет ли он мотивацию и каково будет состояние через год? Но да, я думаю, что как минимум на короткий период это возможно и Льюис может вернуть себе мотивацию – особенно если у «Феррари» будет хороший болид», – рассказал Прост.

«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»