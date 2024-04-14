Андреа Стелла: «Я бы сказал, что «Феррари» не так уж сильно опережает «Макларен»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Стелла оценил перспективы «Макларена» в борьбе с лидерами «Ф-1».

По словам руководителя «Макларена», у британской команды есть шансы на соперничество с конкурентами из числа лидеров чемпионата.

«Думаю, в этом году мы увидим интересную гонку развития болидов, поскольку у этих машин в запасе еще есть большой потенциал, который командам только предстоит раскрыть. Именно на этом мы и сосредоточены.

Я бы сказал, что «Феррари» не так уж сильно нас опережает. Радует то, что они быстрее нас всего на пару десятых секунды.

На трассах вроде «Сузуки», где шины изнашиваются очень сильно, и в какой-то момент обгонять становится очень легко, вам порой трудно удержать позади более быструю машину. Даже если в квалификации вы оказались быстрее. Так что результат последней гонки вполне точно отражает текущую расстановку сил.

В Японии мы надеялись на подиум, но по ходу гонки довольно быстро осознали, что это результат находится вне досягаемости. Но я надеюсь, что будущие обновления болида помогут нам достичь цели. У нас будут обновления на Гран-при Майами», – рассказал Стелла.

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5 комментариев
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"В Японии мы надеялись на подиум, но по ходу гонки решили налажать со стратегией, поэтому этот результат оказался вне досягаемости". Вот так точнее будет.
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Ответ Великий Алонсо
Скажем так - между ними такой разрыв, что Алонсо на Макларене запросто бы компенсировал это отставание своей скоростью. Но так как Норрис и Пиастри это нифига не Алонсо, так что, что есть, то есть.
Куда только не хотел бы пристроить кумира😂
Уже и в Макларен. Опять 25
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