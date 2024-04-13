Босс «Хонды» Ватанабе: «Надеемся снова поработать с Ферстаппеном в будущем»

Теги Хонда Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Астон Мартин Ред Булл Ринг Макс Ферстаппен РБ Авто

В «Хонде» рассчитывают, что расстаются с Ферстаппеном не навсегда.

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе высказался о предстоящем разрыве с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном.

Японский производитель начнет сотрудничать с «Астон Мартин» в 2026 году, а «Ред Булл» и «РБ» перейдут на собственные моторы.

«Вряд ли этот день настанет скоро, но, если обе стороны продолжат выступать в «Формуле-1» в будущем, то, надеемся, получится снова поработать вместе.

У нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу, а работники «Хонды» любят Макса. Мы гордимся тем, что трудимся с Максом, поэтому нам будет его не хватать.

Однако впереди еще два совместных года, и мы обещаем сделать все возможное, чтобы вновь выиграть чемпионство с Максом и «Ред Булл».

Он играет огромную роль. Сейчас он пилот номер один в «Формуле-1». Разумеется, руководители команды и техника важны, но ключевое значение имеет сочетание факторов, и Макс – важное звено», – заявил Ватанабе.

Менеджер рассказал о самых запоминающихся моментах с нидерландцем:

«Мое главное воспоминание – момент, когда он указывал на лого «Хонды» на подиуме в Австрии на «Ред Булл Ринге» [в 2019 году]. Я присутствовал там, и для меня это стало чем-то по-настоящему особенным. Я стоял под подиумом, это был особенный день.

Он всегда думает о «Хонде» и часто говорит: «Спасибо, «Хонда». Он говорит миру о «Хонде», что также важно для сотрудников».

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1 комментарий
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Почему Хонде не любить Макса, если он принес им успех и славу. В 2021 РБ и Хонде не удалось создать лучший и самый надежный болид. Но Макс затащил титул благодаря своей скорости, стабильности и адекватному риску. Ну и конечно благодаря сэру, который потерял 25 очков, перепутав кнопки в Азере. Это на уровне клипа Робби Уильямса, которого перед гонкой заперли в туалете
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