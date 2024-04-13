MotoGP. Босс «Ямахи» Джарвис покинет пост после 26 лет работы в конце сезона

Руководитель команды MotoGP «Ямаха» Джарвис уйдет со своего поста в конце сезона.

66-летний Лин Джарвис возглавляет проект «Ямахи» 26 лет. Под его началом команда выиграла восемь титулов в MotoGP усилиями (2004, 2005, 2008, 2009 годы), (2010, 2012, 2015) и (2021).

«Это мой последний сезон в «Ямахе», я уйду в конце года. Позже решу, чем займусь, чему посвящу время.

Я начал работу в заводской команде в 1999-м. Это необычно долгий период. Теперь мне 66, и я начинаю немного уставать от перелетов. Я делаю это 26 лет, и это довольно нестандартно, когда один и тот же человек возглавляет проект, завод так долго.

Пришло время заняться чем-то новым. Это идеальный момент для данного перехода. Мы сможем закрыть мою главу и начать новую в гармонии. Это лучшее решение для обеих сторон.

Мы уже определили кандидата, который, вероятнее всего, станет моим преемником, хотя официально ничего не объявлено. Но это будет человек из компании « », – пояснил решение Джарвис.

По информации Autosport, идеальным претендентом на место Лина в глазах совета директоров является Паоло Павесио, в данный момент возглавляющий департамент маркетинга и гонок в европейском отделении «Ямахи».

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