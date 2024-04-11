Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда»
В «Астон Мартин» прокомментировали продление контракта с Алонсо.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о том, что испанец заключил с командой из Сильверстоуна новое многолетнее соглашение.
«Фантастическая новость. За последние 18 месяцев мы выстроили прочные рабочие отношения и разделяем одно стремление – привести проект к успеху.
В последние месяцы мы находились в постоянном диалоге, и Фернандо остался верен своему слову: когда он решил, что продолжит гоняться, то в первую очередь начал переговоры с нами. Фернандо продемонстрировал, что верит в нас, а мы верим в него.
Фернандо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда, и он полностью посвятил себя тому, чтобы сделать «Астон Мартин» конкурентоспособной силой.
Это многолетнее соглашение приведет нас в 2026-й, когда мы начнем партнерство по моторам с «Хондой». Мы с нетерпением ждем, когда сможем создать новое невероятные воспоминания и достичь новых успехов вместе», – заявил Крак.