Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда»

В «Астон Мартин» прокомментировали продление контракта с Алонсо.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о том, что испанец заключил с командой из Сильверстоуна новое многолетнее соглашение.

«Фантастическая новость. За последние 18 месяцев мы выстроили прочные рабочие отношения и разделяем одно стремление – привести проект к успеху.

В последние месяцы мы находились в постоянном диалоге, и остался верен своему слову: когда он решил, что продолжит гоняться, то в первую очередь начал переговоры с нами. Фернандо продемонстрировал, что верит в нас, а мы верим в него.

Фернандо голоден до успеха, пилотирует и физически готов как никогда, и он полностью посвятил себя тому, чтобы сделать «Астон Мартин» конкурентоспособной силой.

Это многолетнее соглашение приведет нас в 2026-й, когда мы начнем партнерство по моторам с «Хондой». Мы с нетерпением ждем, когда сможем создать новое невероятные воспоминания и достичь новых успехов вместе», – заявил Крак.

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года