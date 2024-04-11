«Уильямс» основал новую инженерную компанию

« » объявил о запуске новой фирмы.

Компания Williams Grand Prix Technologies будет «применять передовые инновации и технологии «Ф-1» для решения инженерных проблем клиентов в других секторах», говорится в заявлении. В частности, предприятие готово работать с автоспортом в целом, автомобильной промышленностью премиум-класса, оборонными и морскими производствами, а также в сфере энергетики, спорта и образа жизни.

Фирма, как и одноименная команда «Формулы-1», будет базироваться в Гроуве и принадлежать фонду Dorilton Capital.

Ранее были основаны компании Williams Hybrid Power Limited, мажоритарным владельцем которой ранее являлся «Уильямс», а также Williams Advanced Engineering.

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