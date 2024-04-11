Джолион Палмер: «Если бы Риккардо показывал форму Цуноды, то был бы фаворитом на место в «Ред Булл» в 2025-м»

Палмер высказался о неудачах Риккардо на фоне уверенных выступлений Цуноды.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата поделился мнением о форме в сравнении с напарником .

«[Риккардо] остался без очков после четырех гонок, а Цунода заработал еще один балл [на Гран-при Японии], доведя свой актив до семи, и разница между пилотами на этой стадии уже существенная. Более того, Цунода выигрывает у Риккардо 4:0 в квалификациях и пробился в третий сегмент на каждом из трех последних этапов.

Сухая статистика, пожалуй, сурова к Риккардо. В целом он не так далек от Цуноды по темпу на одном круге, если не считать Мельбурн, где разница усугубилась из-за удаления лучшего круга.

На самом деле я считаю, что он хорошо выступил в квалификации в Японии, учитывая отсутствие содержательного наката в пятницу – он отдал болид [юниору Аюме Ивасе] в первой тренировке, единственной сухой сессии дня.

Проблема для Даниэля в том, что он не должен показывать уровень, близкий к Цуноде, являться надежным вторым номером для Цуноды – и даже не должен сражаться на равных с напарником. Его возвращали с такими фанфарами в прошлом сезоне исключительно с прицелом на потенциальную замену в «Ред Булл» – и прямо сейчас до этого далеко, как кажется.

В свои почти 35 лет у него нет роскоши в виде времени или возраста на своей стороне, зато есть хорошее отношение и поддержка со стороны менеджмента «Ред Булл» и в целом паддока «Ф-1».

Он приятный человек и оказывает по-настоящему позитивное влияние в любой команде. И он выиграл семь гонок за «Ред Булл» в прошлом. Сейчас это не помогает результатам, однако может поспособствовать выживанию и получению чуть большего количества времени, которого не предоставили де Врису.

Какие бы трудности ни испытывал Даниэль на старте сезона, надо сказать и о том, что Юки выступает превосходно и, безусловно, позиционирует себя как претендента на более быструю машину, будь то «Ред Булл» или потенциально « », который переходит на двигатели «Хонды» в 2026 году.

Если бы Даниэль показывал форму сегодняшнего Юки и наоборот, мы бы сказали, что Риккардо – фаворит на место в «Ред Булл» в следующем году. И это лучший комплимент, на которой Цунода может надеяться на столь ранней стадии», – написал Палмер.

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