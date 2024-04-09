«Према» будет выступать в «Индикаре» с 2025 года
Команда «Према» объявила о расширении гоночной программы.
С сезона-2025 коллектив начнет участвовать в «Индикаре» двумя машинами. «Према» будет использовать двигатели «Шевроле» и работать на базе в Индиане.
Итальянская команда известна по выступлениям в «Формуле-2», «Формуле-3» и других «формульных» сериях. В последние годы «Према» также участвовала в гонках на выносливость.
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