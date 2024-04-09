«Према» будет выступать в «Индикаре» с 2025 года

Команда « » объявила о расширении гоночной программы.

С сезона-2025 коллектив начнет участвовать в « » двумя машинами. «Према» будет использовать двигатели « » и работать на базе в Индиане.

Итальянская команда известна по выступлениям в «Формуле-2», «Формуле-3» и других «формульных» сериях. В последние годы «Према» также участвовала в гонках на выносливость.

Главная спортивная империя планеты с капиталом $47 млрд купила MotoGP. У нее еще «Ф-1», баскетбольные и бейсбольные клубы