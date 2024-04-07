Гельмут Марко: «Ошибки Цуноды в прошлом, Юки действительно прибавил»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Юки Цунода РБ Авто

Марко оценил прогресс Цуноды после успеха на треке «Сузука».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил уровень пилота «РБ» Юки Цуноды, который занял десятое место на домашнем Гран-при Японии.

«Он стал первым за 12 лет японским гонщиком, заработавшим очки здесь.

Его ошибки и потеря контроля в прошлом. Он действительно прибавил», – заявил Марко.

Гельмут также похвалил «Ред Булл» и победителя гонки Макса Ферстаппена:

«Мы доминировали с первого же круга, пит-стопы были проведены с невероятным совершенством, все оставалось под контролем.

Быстрейший круг на старых шинах стал еще одним психологическим вызовом для Макса».

Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

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4 комментария
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это стало слишком очевидным, что даже до деда дошло.)
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Юки надо стабилизировать результат без всяких японских банзай и нервов. Некий темп есть. При таких раскладах прогресс может пойти и дальше.
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Ответ vk1985
это стало слишком очевидным, что даже до деда дошло.)
Дед просто проверяет как Юки на давление реагирует
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