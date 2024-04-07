Гельмут Марко: «Ошибки Цуноды в прошлом, Юки действительно прибавил»
Марко оценил прогресс Цуноды после успеха на треке «Сузука».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил уровень пилота «РБ» Юки Цуноды, который занял десятое место на домашнем Гран-при Японии.
«Он стал первым за 12 лет японским гонщиком, заработавшим очки здесь.
Его ошибки и потеря контроля в прошлом. Он действительно прибавил», – заявил Марко.
Гельмут также похвалил «Ред Булл» и победителя гонки Макса Ферстаппена:
«Мы доминировали с первого же круга, пит-стопы были проведены с невероятным совершенством, все оставалось под контролем.
Быстрейший круг на старых шинах стал еще одним психологическим вызовом для Макса».
Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при
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