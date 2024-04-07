Гельмут Марко: «Ошибки Цуноды в прошлом, Юки действительно прибавил»

Марко оценил прогресс Цуноды после успеха на треке «Сузука».

Советник « » отметил уровень пилота «РБ» , который занял десятое место на домашнем Гран-при Японии.

«Он стал первым за 12 лет японским гонщиком, заработавшим очки здесь.

Его ошибки и потеря контроля в прошлом. Он действительно прибавил», – заявил Марко.

Гельмут также похвалил «Ред Булл» и победителя гонки :

«Мы доминировали с первого же круга, пит-стопы были проведены с невероятным совершенством, все оставалось под контролем.

Быстрейший круг на старых шинах стал еще одним психологическим вызовом для Макса».

Цунода стал первым японцем с 2012-го, заработавшим очки на домашнем Гран-при

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