Тото Вольфф о сезоне-2024: «Для нас это теперь тесты в прямом эфире»

Вольфф рассказал о прогрессе «Мерседеса» и поделился планами команды.

Руководитель « » признал «ужасным» темп W15 на первом отрезке и сказал, что именно из-за него команде не удалось добиться большего результата на Гран-при Японии.

«Нужно понять, почему так вышло, поскольку второй и третий отрезки получились очень хорошими. Это то позитивное, что мы можем вынести из гонки. Для нас это теперь тесты в прямом эфире. Мы отстали и теперь пошли в другом направлении. Думаю, вот что происходит.

Болид определенно был намного лучше, мы собрали много данных, которые указывают нам верное направление – даже если это не отражается в результате.

Не могу дождаться гонки в Шанхае. Нам просто нужно лучше начать уик-энд. Некоторые из добытых здесь доказательств того, что концепция стала лучше работать, будут видны на примере нашей машины – а там посмотрим, что мы сможем сделать в Шанхае.

Эксперименты сработали. Как я уже сказал, у нас есть четкое видение, куда двигаться дальше. Даже несмотря на то что результаты квалификации и гонки не отражают всего этого. Мы нацелились на гонку с одним пит-стопом, а затем обнаружили, что это невозможно.

Вероятно, мы перестарались при работе с шинами. Но в тот момент, когда мы набрали скорость на тех же отрезках, что и другие, мы стали конкурентоспособны», – рассказал .

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