Тото Вольфф: «Скажем так, 7-е и 9-е место – не слишком приятный результат»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф остался недоволен результатом квалификации к Гран-при Японии.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что по итогам сессии пилоты оказались примерно на тех позициях, на которых и ожидалось.

Также Вольфф считает, что в гонке команда может рассчитывать примерно на такой же результат.

«Скажем так, 7-е и 9-е место – не слишком приятный результат. Но если искать позитивные моменты, то нужно отметить тот факт, что в прошлом году эта трасса была для «Мерседеса», вероятно, одной из худших. И сейчас мы оказались всего в 0,1 секунды от очень неплохих позиций на стартовой решетке. На это мы согласны. Хотя гонка будет трудной. При этом те вещи, которые мы опробовали на этом этапе, пока работают хорошо – это приятная тенденция.

Думаю, в этот раз наша машина работает здесь не так плохо. Мы попробовали кое-что совершенно новое, что позволило нам сильно сократить отставание от лидеров – ровно наполовину в сравнении с прошлым сезоном. Мы также оказались намного ближе к «Макларену», это тоже радует. Еще бы 0,1 секунды – и мы бы были на втором ряду стартовой решетки. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо.

Что касается гонки, то мы, к сожалению, в данный момент находимся примерно на своих позициях. Больших отрывов между командами нет, но на тренировках лучший темп на длинной дистанции был у «Феррари». Так что я полагаю, что Леклер прорвется вперед. «Макларен» и Алонсо, с другой стороны, на длинной дистанции были не так быстры. Но обгонять в гонке будет трудно, так что посмотрим, что случится на трассе», – рассказал Вольфф.

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6 комментариев
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Что собрали - то и получили . Мерс команда середняк, и борется за соответствующие места . Чтобы вернуться к борьбе за подиумы, надо набрать персонал, вложить бабло в инфраструктуру, симулятор, зп инженеров. Но это не быстрый процесс.
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Ответ Великий Алонсо
Верно, ты лучший!!! 👍👍👍👍
И великий!!!
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Ответ Великий Алонсо
Тото, а Алонсо на Астон Мартин 5-й. Забавно, правда? А представляешь, что он сделал бы на Мерседесе? Был бы сегодня на поуле.
Алонсо только на своей тачке не может попасть на полу, а так на любой другой уже бы чемп выиграл.
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