Гельмут Марко: «Контракт Переса на кону – похоже, это сильно мотивирует»

Марко полагает, что риск потерять место в «Ред Булл» подгоняет Переса.

Советник «Ред Булл» рассказал, почему Серхио Перес гораздо успешнее проводит в сравнении с прошлогодним этапом.

Мексиканский пилот, чей контракт истекает в конце 2024 года, показал второе время в квалификации.

«В прошлом году [в Японии] это была худшая гонка Серхио. Все пошло не так, и, полагаю, итог стал особенно приятным для него. Видно, что он способен.

Но, пожалуй, также играет роль тот факт, что контракт на следующий год на кону – в нынешнем сезоне гораздо раньше, чем обычно. Похоже, это сильно мотивирует.

Обычно мы вообще не обсуждаем решения по составу в апреле. Но сейчас все как-то сместилось. Тем не менее, все равно рано – безусловно, мы выждем какое-то время, прежде чем принять решение», – объяснил Гельмут в интервью немецкому Sky.

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Серхио Перес: «Я проехал очень хороший круг. К сожалению, этого оказалось недостаточно»

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