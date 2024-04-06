Ландо Норрис: «В «Ред Булл» жаловались на свой гоночный темп, но не думаю, что последние четыре или пять лет он был у них плохим»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Норрис рассказал о планах на Гран-при Японии.

Пилот «Макларена» доволен прогрессом команды после квалификации к Гран-при Японии, где он стал третьим.

«Мы знали, что будет плотная борьба между восьмью болидами, так что забрать место позади первой двойки – это хорошая работа. Я доволен.

Больше всего мне понравились мои два круга из третьего сегмента – это всегда приятный бонус. Две десятые – это не так уж далеко.

Думаю, если посмотреть, где мы были в прошлом году, то там мы оказались еще дальше – где-то в 0,5 секунды от поула.

Это первая трасса в нынешнем сезоне, на которую мы привозили обновления в прошлом году. Так что это лучший способ сравнить, насколько мы стали лучше за зиму. И мы чуть приблизились [к «Ред Булл»]. Думаю, это хороший знак», – сказал Норрис.

Кроме того, Ландо рассказал, чего ждет от завтрашней гонки:  

«Не знаю. Мало что можно сделать. Можно попытаться хорошо стартовать на первом круге. В прошлом году я ехал бок о бок с Максом [Ферстаппеном] в первом повороте, так что надеюсь, что смогу это повторить. Но это сложно, они [«Ред Булл»] быстрые.

Они жаловались на свой гоночный темп, но не думаю, что последние четыре или пять лет он был у них плохим. Так что полагаю, завтра они будут в хорошей форме.

Конечно, позади ощущается большое давление. Придется смотреть в зеркала. Но в то же время я хочу двигаться дальше и сохранить то место, на котором мы сейчас. Вот моя цель».

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