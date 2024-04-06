Шарль Леклер о 8-м месте в квалификации: «У меня нет этому объяснения»

Леклер ответил на вопрос о причинах провала в квалификации в Японии.

Пилот « » точно не знает, почему плохо провел квалификацию к Гран-при Японии. По его словам, скорее всего, дело в прогреве шин.

«В большинстве случаев, когда вы становитесь восьмыми, этому всегда есть объяснение – будь то ошибка в одном повороте или в настройках.

Но, по правде говоря, у болида чувствовался хороший темп. Круг ощущался вполне хорошо, только не хватило еще сцепления, чтобы проехать быстрее.

С первого сегмента наблюдалась немного странная картина, которая, я считаю, связана с подготовкой шин – но это не единственный случай в этом году.

В общем, нам придется подробнее изучить этот вопрос и попытаться понять, что я мог бы сделать лучше, чтобы прогреть шины в квалификации. Потому что сейчас по большей части я испытываю трудности именно с этим. У меня нет этому объяснения.

Мы намного дальше, чем думали. Может быть, характеристики болида не подходят для «Сузуки» так, как у «Ред Булл». Это немного странно, потому что, думаю, на длинной дистанции мы выглядим вполне хорошо.

Я с оптимизмом смотрю на наш гоночный темп. С меньшим оптимизмом отношусь к ситуации с обгонами на такой трассе, как эта. «Сузука» в обычных условиях – очень сложный трек для обгонов. Так что если у нас будет достаточно темпа, чтобы обгонять, то, думаю, мы сможем провести завтра отличную гонку. Но будет тяжело», – сказал .

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й