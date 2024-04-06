Шарль Леклер о 8-м месте в квалификации: «У меня нет этому объяснения»

Теги Гран-при Японии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер ответил на вопрос о причинах провала в квалификации в Японии.

Пилот «Феррари» точно не знает, почему плохо провел квалификацию к Гран-при Японии. По его словам, скорее всего, дело в прогреве шин.

«В большинстве случаев, когда вы становитесь восьмыми, этому всегда есть объяснение – будь то ошибка в одном повороте или в настройках.

Но, по правде говоря, у болида чувствовался хороший темп. Круг ощущался вполне хорошо, только не хватило еще сцепления, чтобы проехать быстрее.

С первого сегмента наблюдалась немного странная картина, которая, я считаю, связана с подготовкой шин – но это не единственный случай в этом году.

В общем, нам придется подробнее изучить этот вопрос и попытаться понять, что я мог бы сделать лучше, чтобы прогреть шины в квалификации. Потому что сейчас по большей части я испытываю трудности именно с этим. У меня нет этому объяснения.

Мы намного дальше, чем думали. Может быть, характеристики болида не подходят для «Сузуки» так, как у «Ред Булл». Это немного странно, потому что, думаю, на длинной дистанции мы выглядим вполне хорошо.

Я с оптимизмом смотрю на наш гоночный темп. С меньшим оптимизмом отношусь к ситуации с обгонами на такой трассе, как эта. «Сузука» в обычных условиях – очень сложный трек для обгонов. Так что если у нас будет достаточно темпа, чтобы обгонять, то, думаю, мы сможем провести завтра отличную гонку. Но будет тяжело», – сказал Леклер.   

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл квалификацию, Перес – 2-й, Норрис – 3-й

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леклер какой то потерянный что ли. Нет в нем какой то искры соревновательной. Перегорел скорее всего.
+2
0
+2
Ответ Incendier Deafening
Эклерка идет по стопам Феттеля походу. Тот тоже бодро в Фурах начинал, но постепенно из-за собственных ошибок поплыл ментально и сдулся. Эклера же душили механики и «чудесный» мостик все эти годы, что даже Сасайнсу сливать стал на ровном месте без шансов. Плохой звоночек, походу готовят быть водоносом Хэма. Скажут: «чел, ты даже Сасайнса не укатал, куда тебе 7ми кратного?». 😃😃😃
Какая каша в голове должна быть чтобы о таком просто подумать. Не говоря уже чтобы написать. 🤦🏻
+2
0
+2
Ответ Forever and Ever
Ну хоть второй пилот Феррари напарнику в этот раз не проиграл. А то смешно будет если Феррари уволит более быстрого по итогам сезона Сайнца и подпишет более медленного по итогам сезона - Хемильтона.
Да к этому все и идет. Менеджмент Феррари еще более нелепый чем её стратеги. Казалось бы провернули супер сделку, но это было бы супер года два назад. А сейчас это кот в мешке Хэм (по нынешней форме) и сдавший Леклер, а на выход наверное самый перспективный из объезженных пилотов. Уйдет в Мерс и будет даже на более слабой машине отбирать очки у Феррари.
+2
-1
+1
А по факту, настроив машину на гонку будет тошнить в паровозике дрс, но с хорошим темпом
+1
-1
0
Ответ Кирилл Конопельченко
Какая каша в голове должна быть чтобы о таком просто подумать. Не говоря уже чтобы написать. 🤦🏻
Если Шарль считается топовым пилотом, то он должен укатывать середняка Сасайнса, так было в принципе всегда в целом по сезону, но в этом он хуже смотрится на его фоне. К слову, в двух последних победах Сасайнса он мог бы и сам победить, но сливал в этих моментах в квале. Пока идёт полное вытирание Эклера))
0
0
0
Ответ Incendier Deafening
Если Шарль считается топовым пилотом, то он должен укатывать середняка Сасайнса, так было в принципе всегда в целом по сезону, но в этом он хуже смотрится на его фоне. К слову, в двух последних победах Сасайнса он мог бы и сам победить, но сливал в этих моментах в квале. Пока идёт полное вытирание Эклера))
Ну так прошлый сезон он тоже начал не ахти, а в итоге что?
0
0
0
Ответ Incendier Deafening
Если Шарль считается топовым пилотом, то он должен укатывать середняка Сасайнса, так было в принципе всегда в целом по сезону, но в этом он хуже смотрится на его фоне. К слову, в двух последних победах Сасайнса он мог бы и сам победить, но сливал в этих моментах в квале. Пока идёт полное вытирание Эклера))
"середняка сасайнаса" это тоже "считается" как с "топовым пилотом" Леклером или это ваши выдумки?
Все-таки Сайнс в целом отлично проехал наравне вполне прошлый сезон с ним и с Норрисом на равных гонялся, он стабильно прогрессирует всю карьеру и неплохо адаптируется, но "считается" середняком. только проблема состоит в том, что считается только у вас
0
0
0
Ответ Rodbert
Леклер какой то потерянный что ли. Нет в нем какой то искры соревновательной. Перегорел скорее всего.
Точно. Надо звонить Росбергу. Помню тот год, когда Росберг выиграл титул, он работал с психологом, который ему помог. Думаю Шарлю не помешает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий