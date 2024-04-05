Ландо Норрис: «Досадно, что так вышло – в первую очередь для болельщиков, пришедших на трибуны»

Норрис подвел итоги пятничных практик перед .

Пилот « » отметил, что из-за сложившихся обстоятельств команды провели на трассе гораздо меньше времени, чем им хотелось бы.

«Не слишком напряженный день с точки зрения работы на трассе. Досадно, что мы не смогли провести на треке больше времени – утром из-за красных флагов, а затем, во второй практике, из-за погодных условий. Досадно, что так вышло – в первую очередь для болельщиков, пришедших на трибуны.

Думаю, с учетом текущей скорости нашей машины команда находится на неплохих позициях. Так что я уверен, что завтра мы сможем все правильно сделать и добиться оптимальных ощущений от управления болида перед квалификацией. Мы будем упорно работать, чтобы команда оказалась конкурентоспособной», – рассказал .

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