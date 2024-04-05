Логан Сарджент об аварии в первой практике: «Довольно глупая ошибка, если честно, – я не должен допускать такого»

Сарджент зол на себя после аварии в первой практике в Японии.

Пилот « » разочарован инцидентом в первой практике : американец потерял контроль над болидом и улетел в отбойник, повредив подвеску и коробку передач. Шасси при этом осталось целым, однако пришлось пропустить вторую практику.

Для команды это вторая серьезная авария за два этапа. На прошлом Гран-при в Австралии болид разбил Алекс Албон.

«Я выбрал траекторию, даже не поняв, где еду. Это довольно глупая ошибка, если честно, – я не должен допускать такого, особенно в первой практике.

К счастью, это не похоже на ошибки прошлого года, дело не в попытке выжать максимум. Но тем не менее я все равно принес команде ущерб. К счастью, все сложилось лучше, чем могло быть», – сказал Сарджент.

Он также отметил, что не потерял уверенность, после того как передал свой болид Албону в Австралии.

«Определенно моя уверенность не пошатнулась. Я приехал сюда после недельного перерыва, чувствуя себя более свежим и готовым к работе.

В общем, уверенность не потеряна. Я хотел ударить себя после сегодняшнего, но ничего уже не поделаешь, просто визуальная ошибка. Завтра продолжу двигаться вперед».

Джеймс Воулз об аварии Сарджента: «Повреждения значительные, но с шасси все в порядке»