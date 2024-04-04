Стефано Доменикали: «С переходом Хэмилтона «Феррари» провернула великолепную операцию. Это стратегически верный выбор»

Доменикали высоко оценил переход Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель «Формулы-1» в интервью итальянскому журналисту Лео Туррини рассказал, что считает успешным решение «Феррари» переманить к себе Льюиса Хэмилтона.

Также Доменикали отметил, что дела у чемпионата идут хорошо несмотря на доминирование в последние годы.

- Как вообще идут дела у «Формулы-1»? Мы в последнее время слышим всякое…

– Пусть за меня говорят цифры. В 2023 году доходы почти достигли отметки в $3 млрд. На гоночных трассах за сезон побывало 6 млн зрителей. Говоря объективно, « » еще никогда не была столь популярна.

- Очень жаль, что побеждает при этом один и тот же человек. Ну, то есть Ферстаппен.

– Вообще я удивлен вопросу. Разве мы буквально только что не видели прекрасный дубль «Феррари» в Австралии?

- Да, но…

– Серьезно, я все понимаю. И сейчас мы живем в эпоху исторического доминирования « ». Но в этом нет ничего нового, в истории «Формулы-1» всегда были такие циклы. Я и сам работал в «Феррари», когда в промежутке с 1999 до 2008 года мы шесть раз победили в чемпионате и восемь раз выиграли Кубок конструкторов…

- Досадно, что такого не случалось вновь…

– На мой взгляд, сейчас команда в Маранелло работает очень хорошо. В Мельбурне Скудерия продемонстрировала экстраординарное выступление. Да, рассуждая логически, Ферстаппен остается безусловным фаворитом. Но в «Феррари» сделали шаг вперед и оторвались от других преследователей, вроде « ». И это не небольшая деталь, а важное достижение.

- Хорошо, но что насчет ?

– А причем тут вообще Льюис?

- Ну, кое-что все-таки есть – Сайнс набрал такую скорость и начал так выступать, что…

– Что некоторые начали задумываться, что «Феррари» и не нужен семикратный чемпион. Я знаю логику таких рассуждений. И она неправильная.

- Почему?

– Я бы хотел отметить, что Карлос очень хороший гонщик, настоящий джентльмен, и нет ничего удивительного в том, что на рынке пилотов он сейчас привлекает наибольшее внимание. И он найдет себе подходящее место, которое будет соответствовать его уровню. Но с переходом Хэмилтона «Феррари» провернула великолепную операцию. И не только с точки зрения маркетинга. Это стратегически верный выбор, вот и все.

- Но разве он не слишком стар?

– Кто, Льюис? Нет, только не он. Я приезжаю на все гонки и могу сказать, что Хэмилтон не растерял талант и по-прежнему стремится к успеху.

- Может ли он стать для «Феррари» новым Шумахером?

– Да, но между ними определенно есть большая разница, и я сейчас говорю не про возраст, хотя Михаэль на момент прихода в «Феррари» был заметно моложе.

- Так в чем же разница?

– Шуми был абсолютным доминантом, Эдди Ирвайн был чистым «вторым номером». Льюису же придется соперничать с Шарлем Леклером, который никогда не согласиться на роль второго плана.

- Что тут можно сказать – Фред Вассер, отлично сработано.

– На самом деле я считаю, что Фред способен прекрасно справиться с такой ситуацией, которую сам и организовал.

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