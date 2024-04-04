Себастьян Феттель о Клоппе: «Титул станет идеальным завершением, но Юрген уже все выиграл и останется частью истории «Ливерпуля»

Феттель высказался об уходящем из «Ливерпуля» Клоппе.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель пожелал удачи футбольному тренеру Юргену Клоппу, покидающему «Ливерпуль» в конце сезона.

По мнению гонщика, если мерсисайдцы упустят титул в АПЛ, это не испортит впечатление от выдающейся работы Юргена.

«Он в прекрасном положении – во главе турнирной таблицы в данный момент, борьба очень плотная. Но, знаете, я большой фанат, потому что он такой открытый. Мне очень понравилось, когда он пришел и представил себя как «обычного». Поэтому он так популярен в Великобритании – он такой, какой есть.

Он добился больших успехов в «Ливерпуле», и победа стала бы идеальным завершением истории. Но в глубине души я думаю, что это не имеет значения, ведь он уже все выиграл и доказал. Так что он почувствовал, что готов идти дальше. Я убежден, что он многое потеряет, но в то же время многое его ждет впереди.

В краткосрочной перспективе может показаться, что [титул] настолько важен, однако в долгосрочной перспективе, полагаю, это не играет роли. Мне кажется, в «Ливерпуле» и так его приняли, он остается частью истории на долгие годы», – заявил Себастьян.

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