Гран-при Японии-2024. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Расселл – 3-й
Сузука
6 апреля 2024 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,563 (23 круга)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,269 (25)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,355 (24)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,474 (21)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,519 (24)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,574 (14)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,608 (27)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,663 (19)
9. Юки Цунода («РБ») +0,778 (21)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,820 (25)
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,970 (23)
12. Валттери Боттас («Заубер») +0,983 (26)
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1,119 (24)
14. Эстебан Окон («Альпин») +1,459 (18)
15. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,504 (16)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,576 (21)
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,578 (19)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,779 (23)
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,889 (20)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,899 (22)
Гран-при Японии-2024. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, 7 гонщиков не показали времени под дождем
Гран-при Японии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
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18-Стролл-хард
19-Сарджент-софт
20-Магнуссен-софт
(Кто не смотрел - команда передержала обоих в боксах и ни Шарль, ни Карлос не успели проехать быстрые круги)