Гран-при Турции может вернуть в календарь «Ф-1» с 2026 года

В Турции нацелены вернуть Гран-при «Формулы-1».

Новое руководство «Стамбул-парка» намерено вернуть в календарь «Формулы-1» с 2026 года.

По итогам проведенного тендера новой управляющей компанией «Стамбул-парка», отвечающей за всю операционную деятельность, стала компания Can Bilim Egitim Kurumlari A.S.

Одним из условий участия в тендере, которые были установлены правительством, было обязательство договориться с «Формулой-1» и обеспечить возвращение Гран-при Турции в календарь чемпионата к 2026 году.

За право использования «Стамбул-парка» в течение ближайших 30 лет компания заплатила $118 млн.

Также сообщается, что представители ФОМ и «Ф-1» в скором времени посетят трассу для оценки ее состояния в контексте возможного включения в календарь чемпионата в будущем.

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