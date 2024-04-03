«Не стоит паниковать, сейчас далеко не 2026 год». Ферстаппен не опасается проблем с разработкой двигателя «Ред Булл»
Ферстаппен спокоен в отношении перспектив «Ред Булл» в 2026 году.
Как сообщалось в нескольких изданиях, процесс разработки двигателя «Ред Булл» к новому техническому регламенту, который ступит в силу в 2026 году, идет не так гладко, как хотелось бы.
Двигатели, разработанные моторным подразделением «Ред Булл» совместно с «Фордом», будут использовать как основная команда, так и «РБ».
В связи с этим Ферстаппена спросили, есть ли у него какие-либо опасения за будущее команды.
«Ну, если бы мне пришлось рассуждать и беспокоиться обо всем подряд…с тем же успехом я могу беспокоиться о том, доживу ли вообще до завтра, верно? Так что нет, я не слишком об этом беспокоюсь.
Безусловно, я поддерживаю тесный контакт и с Кристианом Хорнером, и с людьми, которые работают в моторном подразделении. Все выкладываются на максимуме свои возможностей, так что не стоит паниковать из-за этого. Сейчас ведь далеко не 2026 год.
Но мы знаем, насколько серьезная перед нами стоит задача, и точно не собираемся относиться к ней легкомысленно. И да, разумеется, с учетом того, сколько в «Формуле-1» выступает именитых производителей, мы точно не рассчитываем на то, что сможем с легкостью их победить.
Но у нас работает много отличных специалистов, они заняты развитием нашего проекта и мы этому рады. А то, что из этого получится в итоге, мы узнаем лишь со временем», – рассказал Ферстаппен.
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