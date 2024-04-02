Карун Чандок: «Форма «Феррари» утешит Хэмилтона. Льюис не случайно выбрал момент для ухода из «Мерседеса»

Чандок предположил, что Хэмилтона обнадеживает успех «Феррари» в Мельбурне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о решении покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари» в 2025 году на фоне дубля Скудерии на .

«Естественно, Льюиса это утешит. Он понимает, что вряд ли выиграет титул в этом году, разве что произойдет чудо, так что может смотреть в будущее. И в данный момент болид «Феррари» лучше, чем « ».

Момент, когда он принял решение, не мог быть выбран случайно. Должны были поступить какие-то намеки на то, что все не очень здорово и есть смысл попробовать что-то новое. Если бы он полагал, что «Мерседес» предоставит ему машину, которая позволит победить в чемпионате в этом году и в 2025-м, то, думаю, он бы не ушел.

Мы все знаем, что [Ферстаппен] сошел, однако могу себе представить, что Льюис получил некоторое удовлетворение от дубля «Феррари», – заявил Чандок.

Карун также поделился мыслями о неуверенных выступлениях Льюиса в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:

«Вряд ли «Мерседес» или Льюис четко понимают, почему это происходит. Пока все выглядит так, что Льюис недоволен балансом болида. Сомневаюсь, что он был доволен машиной в какой-либо момент нынешнего сезона».

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