Карун Чандок: «Форма «Феррари» утешит Хэмилтона. Льюис не случайно выбрал момент для ухода из «Мерседеса»
Чандок предположил, что Хэмилтона обнадеживает успех «Феррари» в Мельбурне.
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок высказался о решении Льюиса Хэмилтона покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари» в 2025 году на фоне дубля Скудерии на Гран-при Австралии.
«Естественно, Льюиса это утешит. Он понимает, что вряд ли выиграет титул в этом году, разве что произойдет чудо, так что может смотреть в будущее. И в данный момент болид «Феррари» лучше, чем «Мерседеса».
Момент, когда он принял решение, не мог быть выбран случайно. Должны были поступить какие-то намеки на то, что все не очень здорово и есть смысл попробовать что-то новое. Если бы он полагал, что «Мерседес» предоставит ему машину, которая позволит победить в чемпионате в этом году и в 2025-м, то, думаю, он бы не ушел.
Мы все знаем, что Макс [Ферстаппен] сошел, однако могу себе представить, что Льюис получил некоторое удовлетворение от дубля «Феррари», – заявил Чандок.
Карун также поделился мыслями о неуверенных выступлениях Льюиса в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:
«Вряд ли «Мерседес» или Льюис четко понимают, почему это происходит. Пока все выглядит так, что Льюис недоволен балансом болида. Сомневаюсь, что он был доволен машиной в какой-либо момент нынешнего сезона».
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Хэмилтон уже с Феррари подписался, а всё слышны знакомые рассказы что он слабо выглядит на фоне напарника из-за экспериментов чтобы прокачать болид (для Рассела, видимо).