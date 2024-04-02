Карун Чандок: «Форма «Феррари» утешит Хэмилтона. Льюис не случайно выбрал момент для ухода из «Мерседеса»

Теги Гран-при Австралии Феррари Льюис Хэмилтон Карун Чандок Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Чандок предположил, что Хэмилтона обнадеживает успех «Феррари» в Мельбурне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок высказался о решении Льюиса Хэмилтона покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари» в 2025 году на фоне дубля Скудерии на Гран-при Австралии.

«Естественно, Льюиса это утешит. Он понимает, что вряд ли выиграет титул в этом году, разве что произойдет чудо, так что может смотреть в будущее. И в данный момент болид «Феррари» лучше, чем «Мерседеса».

Момент, когда он принял решение, не мог быть выбран случайно. Должны были поступить какие-то намеки на то, что все не очень здорово и есть смысл попробовать что-то новое. Если бы он полагал, что «Мерседес» предоставит ему машину, которая позволит победить в чемпионате в этом году и в 2025-м, то, думаю, он бы не ушел.

Мы все знаем, что Макс [Ферстаппен] сошел, однако могу себе представить, что Льюис получил некоторое удовлетворение от дубля «Феррари», – заявил Чандок.

Карун также поделился мыслями о неуверенных выступлениях Льюиса в сравнении с напарником Джорджем Расселлом:

«Вряд ли «Мерседес» или Льюис четко понимают, почему это происходит. Пока все выглядит так, что Льюис недоволен балансом болида. Сомневаюсь, что он был доволен машиной в какой-либо момент нынешнего сезона».

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3 комментария
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Ответ Расим А.
Решение Льюиса перейти в Феррари , надо полагать , возникло не спонтанно и не случайно , скорее всего он увидел в межсезонье неспособность Мерседес создать достойный болид в нынешнем регламенте , да и в будущем , в чем мы уже убеждаемся.В данный момент он добровольно экспериментирует со всякими видами настроек в практиках , в квалах , в гонке в попытке как-то помочь команде обуздать то что они создали
>в попытке как-то помочь команде

Хэмилтон уже с Феррари подписался, а всё слышны знакомые рассказы что он слабо выглядит на фоне напарника из-за экспериментов чтобы прокачать болид (для Рассела, видимо).
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+3
Ага, особенно Леклер его утешит. Сделает тоже самое, что и с Феттелем 😂
+8
-7
+1
Решение Льюиса перейти в Феррари , надо полагать , возникло не спонтанно и не случайно , скорее всего он увидел в межсезонье неспособность Мерседес создать достойный болид в нынешнем регламенте , да и в будущем , в чем мы уже убеждаемся.В данный момент он добровольно экспериментирует со всякими видами настроек в практиках , в квалах , в гонке в попытке как-то помочь команде обуздать то что они создали
+5
-5
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