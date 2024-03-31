Шарль Леклер: «Я смогу многому научиться у Хэмилтона – и этом отличная возможность показать, чего я стою»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Леклер будет рад выступать вместе с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» отметил, что надеется многому научиться у Льюиса Хэмилтона, который со следующего сезона станет его напарником по команде.

«Я смогу многому научиться у Льюиса. И для меня лично это будет отличной возможностью показать, чего я стою на самом деле. Это очень интересный и волнительный вызов. Будет здорово.

Я на протяжении нескольких месяцев знал о том, что такая возможность может возникнуть. Но все равно был очень удивлен, когда узнал, что этот переход и правда осуществится.

И меня ждет невероятное испытание. Ведь мы говорим о гонщике с наибольшим количеством побед за всю историю «Формулы-1». То, что Льюис будет моим напарником по команде – это фантастика», – рассказал Леклер.

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13 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Ты прям себя описал
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Ответ Великий Алонсо
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Ты опять забыла переключиться
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Ответ Великий Алонсо
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И опять ты забыла переключиться 😂 хватит самой себе коменты строчить 😂
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Ответ Ислам Гарданов
Ахах, что происходит с этим фанатом, под каждым постом с ума сходит, это либо стёб такой либо врачи бессильны
Говорю как его лечащий врач, мы абсолютно бессильны. Ежедневная клизма и уритерапия ему не помогает.
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И ещё почти целый сезон, чтоб многому подучиться у Сайнца.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ахах, что происходит с этим фанатом, под каждым постом с ума сходит, это либо стёб такой либо врачи бессильны
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Удачи в этой борьбе Шарль!
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Шарль ещё молод и всегда есть чему по учиться. Так что вперед👍
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Ответ Великий Алонсо
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