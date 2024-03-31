Шарль Леклер: «Я смогу многому научиться у Хэмилтона – и этом отличная возможность показать, чего я стою»

Леклер будет рад выступать вместе с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» отметил, что надеется многому научиться у , который со следующего сезона станет его напарником по команде.

«Я смогу многому научиться у Льюиса. И для меня лично это будет отличной возможностью показать, чего я стою на самом деле. Это очень интересный и волнительный вызов. Будет здорово.

Я на протяжении нескольких месяцев знал о том, что такая возможность может возникнуть. Но все равно был очень удивлен, когда узнал, что этот переход и правда осуществится.

И меня ждет невероятное испытание. Ведь мы говорим о гонщике с наибольшим количеством побед за всю историю «Формулы-1». То, что Льюис будет моим напарником по команде – это фантастика», – рассказал .

Прыжок Хэмилтона в «Феррари» обретает и технический смысл! Ключ – суть нового провала «Мерса»