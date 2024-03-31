Фредерик Вассер: «В этом сезоне «Феррари» добилась очень высокой стабильности в работе по ходу гоночного уик-энда»

Теги Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Вассер отметил повышение надежности работы «Феррари».

Руководитель итальянской команды отметил, что за счет слаженности действий и дисциплинированности уровень производительности «Феррари» заметно вырос.

«Думаю, это стало прослеживаться еще в прошлом году, оптимальная готовность команды стала наступать на ранней стадии гоночного уик-энда.

Но сейчас, в случае возникновения небольших неполадок или проблем с надежностью, вы начинаете терять много времени.

А когда вы оказываетесь впереди «Ред Булл», то не можете позволить себе потерять ни одного круга. И мне кажется, что в этом сезоне команда добилась очень высокой стабильности в работе по ходу сессий – от первой практики до квалификации.

После квалификации в Мельбурне мы были немного разочарованы, поскольку нам казалось, что мы могли бы выступить чуть лучше. Но с учетом того, что в гонке главными факторами была работа с шинами и их износ, ничего страшного не произошло», – рассказал Вассер.

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8 комментариев
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Вассер молодец создаёт команду которая может бороться хотя бы на некоторых трассах
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Надо подождать,а то у Феррари эйфория началась.Один сход Ферстаппена так раззадорил их.Дальнейшие этапы покажут кто и на что способен.
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А как же стратеги и обновления по ходу сезона, эти слабости всплывут ближе к лету, а вы одну гонку взяли из за схода соперника и намечтали себе доминирование.
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Сезон еще не начался чтобы так говорить.
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Осталось 3 гонки до Имолы, а там и обновления приедут.
На этих трех трассах пока непонятно где могут поконкурировать. Китай, может.
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Говорить о титуле ещё очень рано, но то что он ведет команду правильным путем, улучшая по всем направлениям, это видно. Верим в успех 🙏
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