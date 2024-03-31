Фредерик Вассер: «В этом сезоне «Феррари» добилась очень высокой стабильности в работе по ходу гоночного уик-энда»
Вассер отметил повышение надежности работы «Феррари».
Руководитель итальянской команды отметил, что за счет слаженности действий и дисциплинированности уровень производительности «Феррари» заметно вырос.
«Думаю, это стало прослеживаться еще в прошлом году, оптимальная готовность команды стала наступать на ранней стадии гоночного уик-энда.
Но сейчас, в случае возникновения небольших неполадок или проблем с надежностью, вы начинаете терять много времени.
А когда вы оказываетесь впереди «Ред Булл», то не можете позволить себе потерять ни одного круга. И мне кажется, что в этом сезоне команда добилась очень высокой стабильности в работе по ходу сессий – от первой практики до квалификации.
После квалификации в Мельбурне мы были немного разочарованы, поскольку нам казалось, что мы могли бы выступить чуть лучше. Но с учетом того, что в гонке главными факторами была работа с шинами и их износ, ничего страшного не произошло», – рассказал Вассер.
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На этих трех трассах пока непонятно где могут поконкурировать. Китай, может.