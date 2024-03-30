Технический директор «Ф-1»: «Хэмилтон является всем, чем не должен быть гонщик, но все равно выступает фантастически»
Симондс отметил уникальную особенность Хэмилтона.
Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс ответил на вопрос о гонщике, с которым он не поработал за свою 40-летнюю карьеру, хотя очень хотел бы.
Специалист, известный по сотрудничеству с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, назвал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Я очень уважаю этого парня, и он является всем, чем не должен быть гонщик, на мой взгляд. И он все равно побеждает.
Я всегда говорил пилотам, что у них есть только одна работа, и ее нужно делать как следует, ни на что не отвлекаться. Меня довольно сильно раздражало, если они отвлекались.
А Льюис живет множеством жизней, но все равно выступает просто фантастически. Мне бы очень хотелось с ним посотрудничать, понять, как он работает, что делает его настолько великим. Да, мне этого очень не хватило», – сказал специалист в подкасте Beyond The Grid.
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