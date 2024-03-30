Технический директор «Ф-1»: «Хэмилтон является всем, чем не должен быть гонщик, но все равно выступает фантастически»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Пэт Симондс Формула-1 Мерседес Авто

Симондс отметил уникальную особенность Хэмилтона.

Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс ответил на вопрос о гонщике, с которым он не поработал за свою 40-летнюю карьеру, хотя очень хотел бы.

Специалист, известный по сотрудничеству с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, назвал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Я очень уважаю этого парня, и он является всем, чем не должен быть гонщик, на мой взгляд. И он все равно побеждает.

Я всегда говорил пилотам, что у них есть только одна работа, и ее нужно делать как следует, ни на что не отвлекаться. Меня довольно сильно раздражало, если они отвлекались.

А Льюис живет множеством жизней, но все равно выступает просто фантастически. Мне бы очень хотелось с ним посотрудничать, понять, как он работает, что делает его настолько великим. Да, мне этого очень не хватило», – сказал специалист в подкасте Beyond The Grid.

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10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Тактично обосрал Люсю
Напротив, довольно лестно отозвался, но, к сожалению для тебя, желчь не позволяет тебе узреть истину ;)
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Ответ Дмитрий Дудников
Побеждал, если уж докапываться. Побед не было два года. И, возможно, только в Феррари эта тенденция сломается.
А возможно, и нет. Сейчас как-то совсем грустно все, как в последний год Феттеля в РБ. Но Феттель был намного моложе и уходил в Феррари голодным до побед, а у Хэмилтона их уже сто, и возраст предпенсионный. Вероятно, ему придётся серьёзно пересмотреть свою концепцию, если он хочет побеждать и дальше.
+6
-1
+5
Он современный медийный спортсмен. Какие с этим могут быть проблемы?
+7
-3
+4
Побеждал, если уж докапываться. Побед не было два года. И, возможно, только в Феррари эта тенденция сломается.
+6
-2
+4
Ответ Rodbert
Он современный медийный спортсмен. Какие с этим могут быть проблемы?
мндийка сильно отвлекает
+4
0
+4
Ответ ЭЮЯ
А возможно, и нет. Сейчас как-то совсем грустно все, как в последний год Феттеля в РБ. Но Феттель был намного моложе и уходил в Феррари голодным до побед, а у Хэмилтона их уже сто, и возраст предпенсионный. Вероятно, ему придётся серьёзно пересмотреть свою концепцию, если он хочет побеждать и дальше.
Всё равно шансов больше, судя по развитию болида. Ощущение, что Феррари ещё прибавит, а Мерс пока прибывает в состоянии "пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что".
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рб всеми силами будет стараться устроить старого токсичного деда, спеца по разваливанию команд в Мерседес!!!!
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Ответ Emil_2
рб всеми силами будет стараться устроить старого токсичного деда, спеца по разваливанию команд в Мерседес!!!!
Зачем? Мерс и сам прекрасно с этим справляется))
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Ответ GODZILLA
Зачем? Мерс и сам прекрасно с этим справляется))
это да, поэтому тотошка его точно не будет брать
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