Технический директор «Ф-1»: «Хэмилтон является всем, чем не должен быть гонщик, но все равно выступает фантастически»

Симондс отметил уникальную особенность Хэмилтона.

Технический директор «Формулы-1» ответил на вопрос о гонщике, с которым он не поработал за свою 40-летнюю карьеру, хотя очень хотел бы.

Специалист, известный по сотрудничеству с и , назвал из «Мерседеса».

«Я очень уважаю этого парня, и он является всем, чем не должен быть гонщик, на мой взгляд. И он все равно побеждает.

Я всегда говорил пилотам, что у них есть только одна работа, и ее нужно делать как следует, ни на что не отвлекаться. Меня довольно сильно раздражало, если они отвлекались.

А Льюис живет множеством жизней, но все равно выступает просто фантастически. Мне бы очень хотелось с ним посотрудничать, понять, как он работает, что делает его настолько великим. Да, мне этого очень не хватило», – сказал специалист в подкасте Beyond The Grid.

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