Джанкарло Минарди: «Единственное, на что способен Хэмилтон – привлечь инженеров в «Феррари». Сайнс входит в топ-6 гонщиков «Ф-1»

Минарди полагает, что Хэмилтон мало чем поможет «Феррари».

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» критически отозвался о предстоящем переходе из « » в «Феррари», сославшись на возраст британца.

«Я всю жизнь предпочитал молодых гонщиков. Единственное, на что способен Хэмилтон – привлечь ценных инженеров», – заявил итальянец в интервью Corriere dello Sport.

Уходящий из Скудерии Карлос Сайнс входит в число сильнейших пилотов «Формулы-1», в отличие от Хэмилтона и , полагает Минарди:

«Нечестно, что Сайнса не считают талантом от природы, как – у него есть врожденные способности.

Ему не приходится завидовать лучшим, и он входит в число шести гонщиков, которые способны завоевать титул в подходящей машине. Конкретно речь о Ферстаппене, Леклере, Сайнсе, Норрисе, Пиастри и Расселле».

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