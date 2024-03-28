Джо Сейвард: «Поставил бы на Окона в «Мерседесе» в 2025 году, приглашение Алонсо выглядит маловероятным»

Сейвард предположил, что Окон заменит Хэмилтона в «Мерседесе».

Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о возможных перестановках в «Формуле-1». В частности, британец высказался о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, лидера « » Алекса Албона и потенциальном сменщике , переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем году.

«Похоже, вечно молодой хотел бы сменить цвет на серебряный (пока его волосы не стали такими же) и присоединиться к «Мерседесу», хотя сейчас это выглядит маловероятным. Его игра с педалями тормоза и газа в конце не улучшила ситуацию.

«Ф-1» отправляется в Японию, и можно предполагать, что это хороший момент для объявления « »-«Хонды» о том, что опытный испанец останется еще на год или два. Возможно, это остановило бы спекуляции в паддоке по поводу будущего Ланса Стролла.

Говорят, «Хаас» был бы рад принять Бермэна – вероятно, в пару к Хюлькенбергу – в 2025 году, если «Феррари» вежливо попросит и предложит соответствующую скидку на моторы. Как бы то ни было, «Феррари» будет стремиться подготовить юниора на замену Льюису Хэмилтону, когда тот завершит карьеру. Возможно, уход случится не раньше 2028 года, однако это даст Бермэну время освоиться в «Ф-1», как было с Шарлем Леклером в «Заубере».

[«Мерседесу»] надо заменить Хэмилтона, однако переход [юниора Андреа Кими Антонелли] напрямую в топ-команду – вероятно, не самое мудрое решение, хотя, может, стоит посадить его в «Уильямс», как только пилоту исполнится 18 лет. В таком случае у него будет полтора года на адаптацию к «Ф-1», пока он не понадобится «Мерседесу» в 2026-м.

Нужен гонщик, который примет сделку с «Мерседесом» по схеме «1+1» в 2025 году. Контракт Джорджа Расселла истекает в конце того сезона, так что подработка (в теории) может превратиться в постоянный кокпит, если сменщик Льюиса переиграет Джорджа.

Я бы поставил на Эстебана Окона, который давно связан с «Мерседесом» и, очевидно, находится не на своем месте в «Альпин». Можно было бы предположить, что друг Джорджа Алекс Албон – хороший выбор для «Мерседеса», но считается, что «Ред Булл» предложил ему привлекательную сделку на сезон-2026, и это может быть очень хорошей идеей», – написал Сейвард в своем блоге.

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