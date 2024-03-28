Джо Сейвард: «Поставил бы на Окона в «Мерседесе» в 2025 году, приглашение Алонсо выглядит маловероятным»

Теги возможные переходы Гран-при Японии Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Хонда Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джо Сейвард Эстебан Окон Хаас Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Альпин Оливер Бермэн Андреа Кими Антонелли Авто

Сейвард предположил, что Окон заменит Хэмилтона в «Мерседесе».

Известный журналист Джо Сейвард поделился информацией о возможных перестановках в «Формуле-1». В частности, британец высказался о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, лидера «Уильямса» Алекса Албона и потенциальном сменщике Льюиса Хэмилтона, переходящего из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем году.

«Похоже, вечно молодой Фернандо Алонсо хотел бы сменить цвет на серебряный (пока его волосы не стали такими же) и присоединиться к «Мерседесу», хотя сейчас это выглядит маловероятным. Его игра с педалями тормоза и газа в конце Гран-при Австралии не улучшила ситуацию.

«Ф-1» отправляется в Японию, и можно предполагать, что это хороший момент для объявления «Астон Мартин»-«Хонды» о том, что опытный испанец останется еще на год или два. Возможно, это остановило бы спекуляции в паддоке по поводу будущего Ланса Стролла.

Говорят, «Хаас» был бы рад принять Бермэна – вероятно, в пару к Хюлькенбергу – в 2025 году, если «Феррари» вежливо попросит и предложит соответствующую скидку на моторы. Как бы то ни было, «Феррари» будет стремиться подготовить юниора на замену Льюису Хэмилтону, когда тот завершит карьеру. Возможно, уход случится не раньше 2028 года, однако это даст Бермэну время освоиться в «Ф-1», как было с Шарлем Леклером в «Заубере».

[«Мерседесу»] надо заменить Хэмилтона, однако переход [юниора Андреа Кими Антонелли] напрямую в топ-команду – вероятно, не самое мудрое решение, хотя, может, стоит посадить его в «Уильямс», как только пилоту исполнится 18 лет. В таком случае у него будет полтора года на адаптацию к «Ф-1», пока он не понадобится «Мерседесу» в 2026-м.

Нужен гонщик, который примет сделку с «Мерседесом» по схеме «1+1» в 2025 году. Контракт Джорджа Расселла истекает в конце того сезона, так что подработка (в теории) может превратиться в постоянный кокпит, если сменщик Льюиса переиграет Джорджа.

Я бы поставил на Эстебана Окона, который давно связан с «Мерседесом» и, очевидно, находится не на своем месте в «Альпин». Можно было бы предположить, что друг Джорджа Алекс Албон – хороший выбор для «Мерседеса», но считается, что «Ред Булл» предложил ему привлекательную сделку на сезон-2026, и это может быть очень хорошей идеей», – написал Сейвард в своем блоге.

Тото Вольфф о пилоте для «Мерседеса»: «Есть аргументы в пользу молодых, опытных и Сайнса»

Юки Цунода: «Надеюсь, «Ред Булл» рассмотрит мою кандидатуру»

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
удивительно, что кто то вообще хочет окона... обычный середняк с завышенным чсв и скверным характером
+25
-4
+21
Ответ agiptm21
удивительно, что кто то вообще хочет окона... обычный середняк с завышенным чсв и скверным характером
Да никто его и не хочет, он в Рено то пристроился из-за французского паспорта. Гонщик он довольно быстрый, но развивать машину не умеет от слова совсем, а работать на команду и взять роль лидера не может из-за своей мелкой говнистости. Он из тех кто при выборе отыграть одну позицию, но при этом пропустить напарника выше себя, выберет подгадить напарнику и потерять одну позицию.
+20
-3
+17
Боже какой бред. Мерседес это не Альпин в конце концов, уходит одна звезда - Хэмилтон, чтобы заменить его на невзрачного Окона? Серьёзно? Я более чем уверен, что Вольфф даже и не рассматривает такой вариант
+11
-7
+4
Вольф тут интервью давал и назвал Макса, Антонелли, Сайнса и Алонсо. Про Окона даже не вспомнил. https://www.f1news.ru/news/f1-173787.html
+3
0
+3
Про Хаас и Бермэна смешно. Учитывая плотную борьбу за пределами первой пятёрки команд, трудно поверить, что Хаас на себя кирпич в виде новичка повесит. В молодёжных сериях он вроде бы не выглядел каким-то терминатором, ну и зачем это Хаасу. Лучше за 6-7 место побороться с опытными пилотами. Только если выбора не будет.
+4
-2
+2
Ответ Антуан
Да никто его и не хочет, он в Рено то пристроился из-за французского паспорта. Гонщик он довольно быстрый, но развивать машину не умеет от слова совсем, а работать на команду и взять роль лидера не может из-за своей мелкой говнистости. Он из тех кто при выборе отыграть одну позицию, но при этом пропустить напарника выше себя, выберет подгадить напарнику и потерять одну позицию.
Как ты оцениваешь вклад гонщиков в развитие машины? По личным симпатиям?
+1
0
+1
Провокатор
+1
-1
0
Тото хитрый. Все нахваливал Окона ибо его протеже, а к себе даже не рассматривает. По сути выше юзер Антуан все верно написал. Окон хоть и быстрый, но недостаточно быстрый для топовой команды. А с учетом его бэкграунда, личных качеств, он вообще мимо кассы
0
0
0
Ответ Anastasia Smelova
Про Хаас и Бермэна смешно. Учитывая плотную борьбу за пределами первой пятёрки команд, трудно поверить, что Хаас на себя кирпич в виде новичка повесит. В молодёжных сериях он вроде бы не выглядел каким-то терминатором, ну и зачем это Хаасу. Лучше за 6-7 место побороться с опытными пилотами. Только если выбора не будет.
феррари может посулить какие-нибудь ништяки в обмен на обкатку юнца
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий