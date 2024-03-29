Дэймон Хилл о штрафе Алонсо: «Если вы будете запрещать людям совершать неожиданные маневры – то это будут уже не гонки»

Хилл высказался о штрафе Алонсо на Гран-при Австралии.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что стюардам не стоило наказывать за маневр с ранним торможением, который он позволил себе в борьбе с .

«Джордж был удивлен. Как мне показалось, он явно не ожидал, что скорость сближения с болидом Алонсо будет настолько высокой. Или же он сам оказался слишком близко, потому что перестарался и в результате пострадал от недостаточной поворачиваемости, потому что приехал почти что в заднее антикрыло Алонсо. И я думаю, что здесь мы заходим на очень непростую и спорную территорию, где сложно определить, где гонки, а где грязные трюки.

Думаю, нужно исходить из того, что хочет остановить людей, которые занимаются потенциально опасными вещами. Но в этом и кроется другая опасность. Потому что автогонки – это сам по себе опасный вид спорта.

Вы должны быть осторожны, когда атакуете соперника. Если вы догоняете машину соперника, вы должны быть готовы к тому, что соперник может что-то сделать. Ведь в эту игру играют двое. Мне просто кажется, что это должно быть частью гонок – ты должен с опаской относиться к сопернику, потому что он тоже может что-то придумать и так далее.

Мне просто кажется, что если вы будете запрещать людям совершать какие-то неожиданные маневры – то это будут уже не гонки», – рассказал .

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!