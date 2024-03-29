Дэймон Хилл о штрафе Алонсо: «Если вы будете запрещать людям совершать неожиданные маневры – то это будут уже не гонки»

Теги Дэймон Хилл ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Авто

Хилл высказался о штрафе Алонсо на Гран-при Австралии.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что стюардам не стоило наказывать Фернандо Алонсо за маневр с ранним торможением, который он позволил себе в борьбе с Джорджем Расселлом.

«Джордж был удивлен. Как мне показалось, он явно не ожидал, что скорость сближения с болидом Алонсо будет настолько высокой. Или же он сам оказался слишком близко, потому что перестарался и в результате пострадал от недостаточной поворачиваемости, потому что приехал почти что в заднее антикрыло Алонсо. И я думаю, что здесь мы заходим на очень непростую и спорную территорию, где сложно определить, где гонки, а где грязные трюки.

Думаю, нужно исходить из того, что ФИА хочет остановить людей, которые занимаются потенциально опасными вещами. Но в этом и кроется другая опасность. Потому что автогонки – это сам по себе опасный вид спорта.

Вы должны быть осторожны, когда атакуете соперника. Если вы догоняете машину соперника, вы должны быть готовы к тому, что соперник может что-то сделать. Ведь в эту игру играют двое. Мне просто кажется, что это должно быть частью гонок – ты должен с опаской относиться к сопернику, потому что он тоже может что-то придумать и так далее.

Мне просто кажется, что если вы будете запрещать людям совершать какие-то неожиданные маневры – то это будут уже не гонки», – рассказал Хилл.

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

45 комментариев
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Полагаю, что сам Дэймон в 1994 году не был готов к чемпионскому маневру Шумахера на последнем этапе)) Но я склонен согласиться с Хилом
+34
-3
+31
Ответ Project2000
Полагаю, что сам Дэймон в 1994 году не был готов к чемпионскому маневру Шумахера на последнем этапе)) Но я склонен согласиться с Хилом
Хилл так то признал, что сам виноват
+17
-2
+15
Ответ igoru
Брейк тест опасен даже в обычном городе, а уж тем более в Ф1 на запредельных скоростях, когда большую часть круга педаль газа в пол.
Да не было там брейк-теста. раннее торможение ради быстрого выхода было. Это и есть оборона, чтоб занести больше скорости в поворот и не дать сопернику сделать то же самое.
+17
-6
+11
Ответ Великий Алонсо
Да это уже давно не гонки, а их подобие. Настоящие гонки были в 2000-е, как раз когда Алонсо победил дважды "Красного Барона" на 3 по скорости Рено и стал величайшим в истории чемпионом, а сейчас это уже.....
"на 3 по скорости Рено"
Точно не за Хэма болеешь?)
+8
-1
+7
Глупость говоришь! Нужно чтобы они ездили паровозиком всю гонку, так безопасней. И машины будут целее, экономия бюджетов, да и топлива потратят меньше, забота об экологии. Короче мужик вообще не понимает гонки🤦‍♂️
+8
-2
+6
Ответ Project2000
Полагаю, что сам Дэймон в 1994 году не был готов к чемпионскому маневру Шумахера на последнем этапе)) Но я склонен согласиться с Хилом
В чем виноват Шумахер там? Повтор пересмотрите
+9
-4
+5
Респект Хиллу!!!
+7
-2
+5
Ответ Радамель Игбун
Не, ну Рено макам проигрывало по скорости в 2005, титул 2005 только из-за надёжности машины. Он цифры видать перепутал, 2 и 3)
Кому нужна скорость без надежности) Помню слоган из Ф1 сима - first you have to finish. Так что Алонсо доехал в 2005 на сходов главного конкурента и неконкурентоспособности шин Бриджстоуна - молодец, но какое в этом геройство
+8
-4
+4
Ответ Летучий финн
В 2005 Рено были на уровне с маком и в разы лучше фур, в 2006 примерно на уровне с фурами. Какой 3 по скорости?
Этот угашенный запамятовал о шинном регламенте
+4
0
+4
Ответ Великий Алонсо
Да это уже давно не гонки, а их подобие. Настоящие гонки были в 2000-е, как раз когда Алонсо победил дважды "Красного Барона" на 3 по скорости Рено и стал величайшим в истории чемпионом, а сейчас это уже.....
В 2005 Рено были на уровне с маком и в разы лучше фур, в 2006 примерно на уровне с фурами. Какой 3 по скорости?
+4
0
+4
Ответ Пинок Ногоев
Нет не респект. Разочаровал... Если разрешить в таком спорте, как Ф1, хитрить, вилять, брейк-тесты и оттормаживания, то это будут уже не гонки на скорость, а гонки на выносливость. И, рано или поздно, закончатся дикими авариями и смертями. Краш Рассела покажется ерундой.
Именно по этой причине Нандо и получил свой штраф. Борьбу никто не запрещает - штрафуют за непредсказуемые (и потому опасные) маневры.
Складывается впечатления, что все формульные ветераны полностью забыли спортивный регламент, в частности статью 33.4.
+4
-2
+2
Ответ Project2000
Именно. Но он для себя вывод из того события сдела и сейчас озвучил.
Только не особо правильный вывод. Та ситуация была практически уникальная, если бы машина Шуми была исправна, ему за этот манёвр дисква бы прилетела такая же, как в 97м. А если гонщик будет в обычной гонке на обычных раскладах газовать в половину педали и соблюдать дистанцию, он в жизни никого не обгонит. И так у лидера есть серьёзные преимущества - чистый воздух, возможность перекрыть траекторию. Даже ДРС обгоняющему не всегда помогает.
+1
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+1
Ответ ASphotographer
Ну да, потому вам виднее, чем Хиллу. Если б Рассел не разложился враскоряку, то никто бы и внимания не обратил. И про 100 метров, здорово было бы увидеть телеметрию, а не только со слов Рассела
Согласно данным телеметрии, Алонсо замедлился на 100 метров раньше, чем на предыдущих кругах, и переключился на пониженную передачу в таком месте, где обычно никогда этого не делал.

Затем он снова перешел на повышенную передачу и ускорился, прежде чем снова замедлился для того, чтобы пройти поворот. По словам Фернандо, он понял, что немного ошибся, слишком рано сбросив скорость, поэтому ему пришлось принять меры и ускориться.
Вам этого достаточно? Это из официального заявления. Это на публику он рассказывал про квалификационные круги, а судьям почему-то сказал что сам ошибся.
+1
0
+1
Ответ ASphotographer
Ну да, потому вам виднее, чем Хиллу. Если б Рассел не разложился враскоряку, то никто бы и внимания не обратил. И про 100 метров, здорово было бы увидеть телеметрию, а не только со слов Рассела
Чего? Его наказали на основании данных телеметрии. Судьи должны вам предоставить данные персонально?
+1
0
+1
Ответ vulturecrow
Алонсо не рано тормозил, а рано ПРИтормозил. манёвр направлен на то, чтобы сопернику сзади пришлось ломать привычный ритм, а вовсе не на скорость самого Алонсо. эти эксперты скоро договорятся до того, что в бочину разрешат деду таранить. ну а чё? это же гонки, надо что-то неожидданное делать. когда Ферстаппен менял траектории на торможении и выбивал Кими с трассы в Спа, я не помню его защитников. хотя по опасности примерно один уровень.
Прекрасно ответили на то, что я написал. И что написал Хилл - это и есть оборона, конгда ты ломаешь сопернику траекторию и темп, а не девчачьи гонки, где как в аркаде, кнопочку буста нажал и объехал на прямых. Обгон надо готовить и заставить противника ошибиться, а грамотная оборона не менее сложна, чем хитрый обгон.
+1
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+1
Ответ ASphotographer
Нет здесь логики. В свое время Алонсо сам сказал, что зрители любят делить гонщиков на "плохих и хороших парней". И очень часто в "плохие" записывают тех, кто ведет жесткую и бескомпромиссную борьбу, борьбу на грани. Что можно считать опасным вождением, а что нет? Где та середина, между унылыми гонками и дерби? На мой взгляд (я не претендую на истину), куда интереснее смотреть, как едут такие как Макс, Ал, Хэм (хотя сейчас не впечатляет). Мне стал нравиться Сайнс, думающий гонщик. Но мне скучнее стало смотреть на Норриса, Леклера, Рассела. Они быстрые, но рафинированные. Им не хватает не скорости, а жесткости, эгоизма, безжалостности на трассе. Они стали напоминать боксера, который набивает очки ударами, но не хочет нокаутировать оппонента. Помните, как Хэм запулил в Сильверстоуне Макса в 2021? А как Макс проехался колесом по голове Хэма? И этот сезон стал одним из самых ярких. Оба бились жестко, как бы по-джентльменски это не выглядело.
вопрос философии и пристрастий. нынешние стандарты аэродинамики, конфигурации тилькодромов и надёжность машин предписывают гонщикам висеть на хвосте, чтобы совершить обгон - потому и ввели ДРС. но если все начнут делать брейк-тесты, то это будут гонки на выживание.
чтобы совершить обгон, надо ориентироваться на стандартные точки торможения и надеяться, что соперник тоже следует им. рандомные торможения превратят гонки в хаос. пресдедующий будет больше сфокусирован на поведении машины впереди, а не на своей скорости. и тогда обгонов не станет совсем.
пример с Максом на голове Хэма - это красный флаг для меня. Хэма спасло Хэло, против которого выступали многие поклонники олдскула. я против "романтики" 70-х, когда каждый год была пара-тройка трупов на гонках.
+1
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+1
Ответ Виталий Выговский
Глупость говоришь! Нужно чтобы они ездили паровозиком всю гонку, так безопасней. И машины будут целее, экономия бюджетов, да и топлива потратят меньше, забота об экологии. Короче мужик вообще не понимает гонки🤦‍♂️
Сарказм, сарказм))
+1
0
+1
Ответ Scorpio
Этот угашенный запамятовал о шинном регламенте
И о том что в 2005 Алонсо с Кими боролся)
+1
0
+1
Ответ adanilindanilin
"на 3 по скорости Рено" Точно не за Хэма болеешь?)
Не, ну Рено макам проигрывало по скорости в 2005, титул 2005 только из-за надёжности машины. Он цифры видать перепутал, 2 и 3)
+4
-3
+1
Да забрать у Алонсо лицензию, все ж просто объезжают друг друга, ну или в стены вдавливают или выдавливают с трассы, все красиво, часто с авариями. А он тут аккуратно оттормаживается и соперник на более быстрой машине не может обогнать долго и выглядит идиотом. А Рассел так обычно вообще вылетает. Катайся как напарник и не умничай. Простили с Пересом, Хэмом, пора уже и серьезно штрафовать.
+7
-7
0
Ответ Project2000
Полагаю, что сам Дэймон в 1994 году не был готов к чемпионскому маневру Шумахера на последнем этапе)) Но я склонен согласиться с Хилом
Там Деймон просто не знал, что Шумахер машину повредил напрочь и полагал, что совершает обычный обгон.
0
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Ответ Анатолий Дегтярёв
Сарказм, сарказм))
А куда без него сегодня:)
0
0
0
Ответ Сергей Богатырёв
Вы зато умность говорите. Если разрешить манёвры типа алонсовского, вы как раз и получите паровозик, поскольку обгоняющий гонщик будет вынужден не газовать на пределе, соблюдать дистанцию и т. д.
Я согласен что жизнь и здоровье человека важнее всего, но гонки всегда за это и любили что риск очень высок, как и в экстремальных видах спора, без него это уже не гонки. Я не хочу чтобы кто нибудь пострадал, но самое зрелищное в этом виде спорта не подиум или быстрый и техничный питстоп,, а борьба на грани (а иногда и за ней) и зрелищные аварии.
0
0
0
Ответ Виталий Выговский
Глупость говоришь! Нужно чтобы они ездили паровозиком всю гонку, так безопасней. И машины будут целее, экономия бюджетов, да и топлива потратят меньше, забота об экологии. Короче мужик вообще не понимает гонки🤦‍♂️
Вы зато умность говорите. Если разрешить манёвры типа алонсовского, вы как раз и получите паровозик, поскольку обгоняющий гонщик будет вынужден не газовать на пределе, соблюдать дистанцию и т. д.
+1
-1
0
Брейк тест опасен даже в обычном городе, а уж тем более в Ф1 на запредельных скоростях, когда большую часть круга педаль газа в пол.
+9
-9
0
Ответ ASphotographer
Ну да, потому вам виднее, чем Хиллу. Если б Рассел не разложился враскоряку, то никто бы и внимания не обратил. И про 100 метров, здорово было бы увидеть телеметрию, а не только со слов Рассела
Про наличие этой телеметрии и про торможение ща 100 метров уже много раз было сказано, было бы желание, нашли бы.
0
0
0
Ответ vulturecrow
вопрос философии и пристрастий. нынешние стандарты аэродинамики, конфигурации тилькодромов и надёжность машин предписывают гонщикам висеть на хвосте, чтобы совершить обгон - потому и ввели ДРС. но если все начнут делать брейк-тесты, то это будут гонки на выживание. чтобы совершить обгон, надо ориентироваться на стандартные точки торможения и надеяться, что соперник тоже следует им. рандомные торможения превратят гонки в хаос. пресдедующий будет больше сфокусирован на поведении машины впереди, а не на своей скорости. и тогда обгонов не станет совсем. пример с Максом на голове Хэма - это красный флаг для меня. Хэма спасло Хэло, против которого выступали многие поклонники олдскула. я против "романтики" 70-х, когда каждый год была пара-тройка трупов на гонках.
Народу хочется зрелищ любой ценой(
0
0
0
Я бы сделал проще: выбил соперника из гонки - сразу черный флаг и пропуск следующего этапа. Если соперник получил серьезную травму - дисквалификация минимум на 10 гонок. Сразу меньше будет поганых маневров.
0
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0
Ответ vulturecrow
я не спорю по поводу грамотной обороны. Ферстаппен тоже не делал ничего незаконного в моменте, который я упомянул. но его нарекли грязным пилотом и изменили правила. имхо, манёвры Алонсо настолько же опасны, что подтвердил его недавний штраф. так почему он не получает такого же отношения? где грань и логика?
Нет здесь логики. В свое время Алонсо сам сказал, что зрители любят делить гонщиков на "плохих и хороших парней". И очень часто в "плохие" записывают тех, кто ведет жесткую и бескомпромиссную борьбу, борьбу на грани. Что можно считать опасным вождением, а что нет? Где та середина, между унылыми гонками и дерби?
На мой взгляд (я не претендую на истину), куда интереснее смотреть, как едут такие как Макс, Ал, Хэм (хотя сейчас не впечатляет). Мне стал нравиться Сайнс, думающий гонщик. Но мне скучнее стало смотреть на Норриса, Леклера, Рассела. Они быстрые, но рафинированные. Им не хватает не скорости, а жесткости, эгоизма, безжалостности на трассе. Они стали напоминать боксера, который набивает очки ударами, но не хочет нокаутировать оппонента.

Помните, как Хэм запулил в Сильверстоуне Макса в 2021? А как Макс проехался колесом по голове Хэма?
И этот сезон стал одним из самых ярких. Оба бились жестко, как бы по-джентльменски это не выглядело.
0
0
0
Ответ ASphotographer
Прекрасно ответили на то, что я написал. И что написал Хилл - это и есть оборона, конгда ты ломаешь сопернику траекторию и темп, а не девчачьи гонки, где как в аркаде, кнопочку буста нажал и объехал на прямых. Обгон надо готовить и заставить противника ошибиться, а грамотная оборона не менее сложна, чем хитрый обгон.
я не спорю по поводу грамотной обороны. Ферстаппен тоже не делал ничего незаконного в моменте, который я упомянул. но его нарекли грязным пилотом и изменили правила. имхо, манёвры Алонсо настолько же опасны, что подтвердил его недавний штраф.
так почему он не получает такого же отношения? где грань и логика?
0
0
0
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