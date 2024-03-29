Дэймон Хилл о штрафе Алонсо: «Если вы будете запрещать людям совершать неожиданные маневры – то это будут уже не гонки»
Хилл высказался о штрафе Алонсо на Гран-при Австралии.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что стюардам не стоило наказывать Фернандо Алонсо за маневр с ранним торможением, который он позволил себе в борьбе с Джорджем Расселлом.
«Джордж был удивлен. Как мне показалось, он явно не ожидал, что скорость сближения с болидом Алонсо будет настолько высокой. Или же он сам оказался слишком близко, потому что перестарался и в результате пострадал от недостаточной поворачиваемости, потому что приехал почти что в заднее антикрыло Алонсо. И я думаю, что здесь мы заходим на очень непростую и спорную территорию, где сложно определить, где гонки, а где грязные трюки.
Думаю, нужно исходить из того, что ФИА хочет остановить людей, которые занимаются потенциально опасными вещами. Но в этом и кроется другая опасность. Потому что автогонки – это сам по себе опасный вид спорта.
Вы должны быть осторожны, когда атакуете соперника. Если вы догоняете машину соперника, вы должны быть готовы к тому, что соперник может что-то сделать. Ведь в эту игру играют двое. Мне просто кажется, что это должно быть частью гонок – ты должен с опаской относиться к сопернику, потому что он тоже может что-то придумать и так далее.
Мне просто кажется, что если вы будете запрещать людям совершать какие-то неожиданные маневры – то это будут уже не гонки», – рассказал Хилл.
«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!
Точно не за Хэма болеешь?)
Складывается впечатления, что все формульные ветераны полностью забыли спортивный регламент, в частности статью 33.4.
Затем он снова перешел на повышенную передачу и ускорился, прежде чем снова замедлился для того, чтобы пройти поворот. По словам Фернандо, он понял, что немного ошибся, слишком рано сбросив скорость, поэтому ему пришлось принять меры и ускориться.
Вам этого достаточно? Это из официального заявления. Это на публику он рассказывал про квалификационные круги, а судьям почему-то сказал что сам ошибся.
чтобы совершить обгон, надо ориентироваться на стандартные точки торможения и надеяться, что соперник тоже следует им. рандомные торможения превратят гонки в хаос. пресдедующий будет больше сфокусирован на поведении машины впереди, а не на своей скорости. и тогда обгонов не станет совсем.
пример с Максом на голове Хэма - это красный флаг для меня. Хэма спасло Хэло, против которого выступали многие поклонники олдскула. я против "романтики" 70-х, когда каждый год была пара-тройка трупов на гонках.
На мой взгляд (я не претендую на истину), куда интереснее смотреть, как едут такие как Макс, Ал, Хэм (хотя сейчас не впечатляет). Мне стал нравиться Сайнс, думающий гонщик. Но мне скучнее стало смотреть на Норриса, Леклера, Рассела. Они быстрые, но рафинированные. Им не хватает не скорости, а жесткости, эгоизма, безжалостности на трассе. Они стали напоминать боксера, который набивает очки ударами, но не хочет нокаутировать оппонента.
Помните, как Хэм запулил в Сильверстоуне Макса в 2021? А как Макс проехался колесом по голове Хэма?
И этот сезон стал одним из самых ярких. Оба бились жестко, как бы по-джентльменски это не выглядело.
так почему он не получает такого же отношения? где грань и логика?