Гран-при Австралии-2024. Онлайн квалификации. Хэмилтон, Албон, Боттас, Магнуссен и Окон выбыли после второго сегмента

В субботу, 23 марта, состоится квалификация к третьему этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии. Старт сессии – в 8:00.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

Квалификация «Ф-1» в Австралии: «Феррари» – главный претендент на поул

Альберт-парк, Мельбурн

23 марта 2024 года

Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Юки Цунода («РБ»)

10. Джордж Расселл («Мерседес»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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