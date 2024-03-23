Гран-при Австралии-2024. Онлайн квалификации. Хэмилтон, Албон, Боттас, Магнуссен и Окон выбыли после второго сегмента

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В субботу, 23 марта, состоится квалификация к третьему этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии. Старт сессии – в 8:00.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

Квалификация «Ф-1» в Австралии: «Феррари» – главный претендент на поул

Альберт-парк, Мельбурн
23 марта 2024 года
Квалификация

Топ-10 после Q2

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Юки Цунода («РБ»)

10. Джордж Расселл («Мерседес»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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32 комментария
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Обещал Дэн надрать пару задниц, ограничился своей
+10
0
+10
Рикардо говорил что сезон начнется в Австралии)
+6
0
+6
Рик делает всё возможное, чтобы его выгнали из команды.
Грандиозное падение
+3
0
+3
Ответ Grigpar
Хэмильтон хорош.
Лучший из второй десятки
+3
0
+3
Мда Дэн это печаль
+2
0
+2
Вот это разрыватель задниц, ай да молодец. Всп практики был ниже напарника, даже с не удалённым временем тоже был ниже. В РБ ещё хочет, ахаха.
+3
-1
+2
Тем временем цунода в третьем сегменте
+2
0
+2
Улыбака совсем плох, в то время как напарник в Ку3.
+2
0
+2
просто нокаут для Дэнчика, на фоне прохода цуноды
+2
0
+2
Ответ United_LP
Люис.... Как болельщику Феррари печалиться или радоваться не знаю.
Радоваться, Леклер чемпион, а Хэмилтон чемпион по отсосу у напарника. Самый лучший расклад, лучше него только Ботю в Феррари
+2
-1
+1
Ответ Minuvert
Лучший из второй десятки
Дважды первый
+1
0
+1
Ответ Minuvert
Лучший из второй десятки
Смешно. :)))
+1
0
+1
японский сепуку для Хэма
+1
0
+1
Ну какой Леклер если с Расселом совсем не тянет
+2
-1
+1
Рикьярдо конечно блеснул перед публикой.
+1
0
+1
Все критиковали Феттеля. А Хэмилтон что? Три сезона без побед. Сливает Расселу опять. Хороший ли выбор для Феррари? Вопрос
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Опять что-то у Сэры не задалось, в 5 раз подряд проигрывает напарнику. Как грустно((((

В 6 раз точно победит
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Хэмильтон хорош.
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Мерседес красавцы))) даёшь 4 концепцию или какая будет по счету
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Люис.... Как болельщику Феррари печалиться или радоваться не знаю.
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Ну что там Рик, надрал пару задний, как обещал?
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Хэм походу уже мысленно в Феррари, 3 0 по квалам Расселу проигрывает
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Ответ pan_admiral
Сайнс показывает Феррари что они подписали не того Карлоса/Чарльза
А сейчас что?
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Ответ Veneno
Сайнц с утра всех нагибает на третьем секторе
На первом тоже
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Сайнц с утра всех нагибает на третьем секторе
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Ниче се Карлос надорвался
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Ответ GODZILLA
Ну какой Леклер если с Расселом совсем не тянет
С Леклером Сайнс тянет.
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Тот случай, когда всё равно кто возьмёт поул
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