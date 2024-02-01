Хэмилтон принял решение перейти в «Феррари» (The Race)

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Хэмилтон согласился на переход в «Феррари».

Как сообщает издание The Race со ссылкой на надежные источники, знакомые с ситуацией, Хэмилтон принял окончательное решение согласиться на предложение «Феррари» и подпишет с итальянской командой контракт, который начнет действовать с 2025 года.

В «Феррари» Хэмилтон займет место Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера, который недавно сам подписал многолетний контракт со Скудерией.

Сообщается, что второй год в недавно подписанном контракте с «Мерседесом» был опциональным со стороны Хэмилтона – и Льюис принял решение не продлевать его на сезон-2025.

Хэмилтон и «Феррари» могут достичь договоренности о переходе к концу недели (Motorsport)

106 комментариев
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Ого. Никогда не думал, что придется болеть за Хэмилтона
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Раньше Феррари чудили на питстопах и в тактике.
Теперь чудят еще и с подписанием контрактов

Зачем в команде 2 альфа-пилота? Хэму ЧСВ не позволит быть мудрым дядькой-Черномором для Леклера. Леклер не для того подписывался на 5 лет, чтобы быть на подыгрыше.

Доведут до скандала Ферраристы. На ровном месте.
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Ответ Veneno
Ого. Никогда не думал, что придется болеть за Хэмилтона
Я до этого про Феттеля так же думал.
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Хэмилтон в Феррари
Алонсо в Мерседес
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Когда думал, что при любых раскладах Сайнс - последний гонщик, против которого я болею в Фурах, потому что хуже быть не может, Феррари выкатили прикол еще вкуснее🤝

Продление Шарля становится все более странным.
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C детства за Хемильтона.
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Ответ kotopandych
Давно Леклер в "альфа-пилоты" заделался? С ним сколько дичь всякую творят, а он даже слово сказать боится, сидит и не бубнит. Посидит под Льюисом, не обломается.
Так с теми проблемами что у Феррари есть им бы благодарными быть что он « не бубнит», а делает свою работу
А вот кто бубнить будет точно так это Хэмилтон
При этом если исходить из истории( конечно тогда было другое руководство и тд) Феррари вообще не любят «бубнежа» от пилотов и тот же Прост вообще был уволен именно из за него
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Ответ игорь шелехов
Я до этого про Феттеля так же думал.
А я про Алонсо, особенно после 2006 года.
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Ответ Luca di Montezemolo
Сайнс в Мерседес тогда уж.
Папа сказал в Ауди, значит в Ауди
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Удачи Льюису - это будет очень интересно. Когда в из Макларен в Мерс переходил, ему тоже все у виска крутили.
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Возвращаясь к вопросу о невезучести Леклера…
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Ответ Savardus
Раньше Феррари чудили на питстопах и в тактике. Теперь чудят еще и с подписанием контрактов Зачем в команде 2 альфа-пилота? Хэму ЧСВ не позволит быть мудрым дядькой-Черномором для Леклера. Леклер не для того подписывался на 5 лет, чтобы быть на подыгрыше. Доведут до скандала Ферраристы. На ровном месте.
Давно Леклер в "альфа-пилоты" заделался? С ним сколько дичь всякую творят, а он даже слово сказать боится, сидит и не бубнит. Посидит под Льюисом, не обломается.
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Максимально тупейшее решение со стороны руководства Ferrari
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Ответ Veneno
Ого. Никогда не думал, что придется болеть за Хэмилтона
Надеюсь это утка какая то, за этого клоуна болеть никогда не буду, хотя за Феррари с 90х топлю.
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Вот уж не думал, что однажды мне придется болеть за Хэмилтона, которого я не то, чтобы ненаивдел, но он мне был до фонаря или я его не любил просто. ЗАЧЕМ он в Феррари при продленном Леклере?
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Надеюсь Шарль его укатает и при этом сам научиться многому.
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Для Хэма понятно зачем, все таки это Феррари да и возможный шанс побороться за титул, хотя в последние два сезона их Мерс опередил.
Непонятно зачем это для Феррари, они недавно подписали Леклера в долгосрок с явным намеком на первый номер а тут придет Хэм который скорее всего не будет согласен быть 2м номером и будет вытворять похлеще Сайнса, второй момент зарплата которая определённо будет раза в два больше чем у Сайнса, из плюсов только то что он быстрее Карлоса ну и в медийном плане доходы чуть подрастут
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Ответ de_mixx
странные мувы, конечно. единственное, что приходит в голову - Мерц выкатывает очередное ведро, на этом фоне Лу решение и принимает. а так, очень смело, конечно. менять в таком возрасте команду и идти в напарники крайне быстрого Леклера, который уже там сидит 5 лет. авантюрист) Феррари крайне не нравится, но что поделать, с детства за Хэма)
Хэм крайне не нравится, но что поделать, с детства за Феррари
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Ответ Veneno
Ого. Никогда не думал, что придется болеть за Хэмилтона
настоящие тиффози никогда не будут болеть за него ибо под угрозой рекорд Шуми
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Очень жаль. Больше же Феррари болеть не буду.
Для чего он им?
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Ответ Mittermeyer
Отставить тряску, это буквально Феттель/Райкконен, только Леклер/Хэмилтон. Леклер первый номер, который борется за чемпионство, и Хэмилтон второй номер, который будет стараться зарабатывать максимально очки и не тянуть одеяло в команде на себя, в отличие от Сайнса. Результаты командные упадут, все таки Хэмилтон слабее раз в 50 Сайнса и в 100 раз Леклера, но зато сколько он денег привлечет в команду.
Хорошая шутка
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Да уж, неожиданно.
Ну, будем наблюдать в комментах превращение из "копченого сира" в лучшего пилота всех времен и народов, которого ограбил Маси
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Один вопрос - нахуа???
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Вот и Шумахеру в Мерседесе место освободится
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Хлопцу позарез нужен 8-й титул.. Хочет догнать Массу.. Т.е. Месси.. А-ха-ха-ха.. 😀
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Конечно возраст уже не тот, но все равно будет любопытно наблюдать за этим)
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А зачем при таком раскладе Мерседесу год наслаждаться Хэмилтоном за рулём?
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Не очень понятный мув на 25 год. Что там такого будет у красных и не будет у мерса.
Раскатать Леклера будет сложновато. Квалится он как боженька, а рассчитывать всю дорогу на Поль рикар, или что у него будут то моторы то электроника отказывать при старте с первого ряда, ну такое.
Может просто галочку «Феррари» поставить?
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Я бы на месте Мерса рассмотрел бы Алонсо на год кстати
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Ответ Scorpio
Ну такое)) Мерсы строят движки не хуже алых. Как тут угадаешь
В 13 Мерс и не гадал, знали, что строить
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