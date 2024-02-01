Хэмилтон принял решение перейти в «Феррари» (The Race)
Хэмилтон согласился на переход в «Феррари».
Как сообщает издание The Race со ссылкой на надежные источники, знакомые с ситуацией, Хэмилтон принял окончательное решение согласиться на предложение «Феррари» и подпишет с итальянской командой контракт, который начнет действовать с 2025 года.
В «Феррари» Хэмилтон займет место Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера, который недавно сам подписал многолетний контракт со Скудерией.
Сообщается, что второй год в недавно подписанном контракте с «Мерседесом» был опциональным со стороны Хэмилтона – и Льюис принял решение не продлевать его на сезон-2025.
Хэмилтон и «Феррари» могут достичь договоренности о переходе к концу недели (Motorsport)
Теперь чудят еще и с подписанием контрактов
Зачем в команде 2 альфа-пилота? Хэму ЧСВ не позволит быть мудрым дядькой-Черномором для Леклера. Леклер не для того подписывался на 5 лет, чтобы быть на подыгрыше.
Доведут до скандала Ферраристы. На ровном месте.
Алонсо в Мерседес
Продление Шарля становится все более странным.
А вот кто бубнить будет точно так это Хэмилтон
При этом если исходить из истории( конечно тогда было другое руководство и тд) Феррари вообще не любят «бубнежа» от пилотов и тот же Прост вообще был уволен именно из за него
Непонятно зачем это для Феррари, они недавно подписали Леклера в долгосрок с явным намеком на первый номер а тут придет Хэм который скорее всего не будет согласен быть 2м номером и будет вытворять похлеще Сайнса, второй момент зарплата которая определённо будет раза в два больше чем у Сайнса, из плюсов только то что он быстрее Карлоса ну и в медийном плане доходы чуть подрастут
Для чего он им?
Ну, будем наблюдать в комментах превращение из "копченого сира" в лучшего пилота всех времен и народов, которого ограбил Маси
Раскатать Леклера будет сложновато. Квалится он как боженька, а рассчитывать всю дорогу на Поль рикар, или что у него будут то моторы то электроника отказывать при старте с первого ряда, ну такое.
Может просто галочку «Феррари» поставить?