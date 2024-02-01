Хэмилтон принял решение перейти в «Феррари» (The Race)

Хэмилтон согласился на переход в «Феррари».

Как сообщает издание The Race со ссылкой на надежные источники, знакомые с ситуацией, Хэмилтон принял окончательное решение согласиться на предложение «Феррари» и подпишет с итальянской командой контракт, который начнет действовать с 2025 года.

В «Феррари» Хэмилтон займет место и станет напарником , который недавно сам подписал многолетний контракт со Скудерией.

Сообщается, что второй год в недавно подписанном контракте с « » был опциональным со стороны Хэмилтона – и принял решение не продлевать его на сезон-2025.

Хэмилтон и «Феррари» могут достичь договоренности о переходе к концу недели (Motorsport)