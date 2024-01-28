Льюис Хэмилтон о карьере в «Ф-1»: «В 2007 году мне было всего 22, я был сентиментальным ребенком»

Хэмилтон оценил пройденный путь в «Формуле-1».

Пилот « », рассуждая о том, как изменился за 16 лет карьеры в «Ф-1», в первую очередь отметил, что действительно повзрослел и нашел те занятия, которые делают его счастливым.

«Ну, я стал старше на 16 лет (смеется). В 2007 году мне было всего 22, я был сентиментальным ребенком. И я еще очень мало знал о реальном мире – разве что путешествовал довольно много.

Ты постепенно открываешь для себя то, кем ты являешься, и кем хочешь быть. Сейчас я уже все понимаю и знаю, чего хочу добиться в жизни. В любом случае, сейчас я чувствую себя значительно более счастливым человеком, чем тогда.

И я никогда не думал, что после стольких лет в «Формуле-1» я буду все так же любить этот спорт. Это те отношения, в которых от любви до ненависти бывает один шаг. Иногда это нравится тебе больше, иногда меньше. Думаю, однажды настанет время, когда вы поймете, что с вас хватит. Но любовь все равно останется», – рассказал Хэмилтон.

Афро, «британка» и брейды – эволюция причесок Льюиса Хэмилтона. Как менялся семикратный чемпион «Ф-1» и что значат все эти слова?