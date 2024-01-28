Эдди Джордан: «Необходимость экономить топливо и беречь шины не должна быть в «Формуле-1» на первом месте»

Эдди Джордан высказался о проблемах современной «Формулы-1».

Бывший владелец команды «Ф-1» отметил, что в нынешних гонках, на его взгляд, стало слишком много тактической борьбы и необходимости беречь шины и сами болиды. Что негативно сказывается на факторе зрелищности:

«На мой взгляд, суть Гран-при должна заключаться в том, чтобы гоняться на максимально высоких скоростях, от старта до финиша. Необходимость экономить топливо и беречь шины не должна быть на первом месте.

Да, разумеется, умение беречь шины всегда играло свою роль. Но мне кажется, что сейчас « » в своем развитии начинает слишком сильно уходить в сторону гонок на выносливость».

Бывший пилот «Ф-1» поддержал , приведя в качестве примера прошлогодний Гран-при Катара. Который был признан многими самым тяжелым этапом для пилотов за последние годы – из-за сложившихся обстоятельств гонщики были вынуждены атаковать на пределе на протяжении всего заезда, который при этом проходит в очень жарких условиях:

«Гран-при Катара в этом смысле был хорошим примером. Кто-то говорил о том, что это было несправедливо: «Бедные гонщики. Посмотрите, как тяжело им пришлось». Я же про себя думал о другом – что это действительно здорово, что эти гонщики настоящие герои и именно такие гонки мне хочется смотреть».

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