Ландо Норрис о перспективах «Макларена»: «Мы уже были близки к победам в гонках, но вот борьба за титул – это гораздо более серьезный шаг»

Норрис оценил шансы «Макларена» на победы в гонках.

По мнению , учитывая прогресс команды, «Макларен» уже в этом сезоне может получить шанс на победу в гонке.

При этом Норрис признал, что к полноценной борьбе за титул британская команда пока совсем не готова.

«В прошлом году мы были близки к победам в гонках, в некоторых гонках мы были не так уж далеко от « ». И, если подумать, мы ведь боролись с самой конкурентоспособной машиной в истории «Ф-1» (с точки зрения статистики).

Таким образом, зная обо всем этом, если мы говорим о желании выиграть одну гонку, мы были к этому ближе всего за все время, что я выступаю за «Макларен», да и вообще за долгие годы. Но вот борьба за чемпионский титул – это уже гораздо более серьезный шаг.

Если вы спросите меня: «Как ты думаешь, сможете ли вы выигрывать гонки в этом сезоне?» Я бы ответил, что скорее все-таки да, чем нет.

Но сразу переходя к вопросу о том, смогу ли я выигрывать гонки и победить в чемпионате – мне кажется, это уже совсем другой уровень. Как для меня самого – потому что регулярная борьба за самые высокие места это не то, чем я привык заниматься в последнее время, – так и для всей нашей команды. Это совершенно другой уровень давления – в том числе для механиков, например.

Считаю ли я, что мы готовы бросить им вызов? Безусловно. Ведь при возникновении подходящих ситуаций мы уже боролись и с «Ред Булл», и с « », и с « ». Мы сражались с ними на равных – в том числе в плане стратегии, пит-стопов и всего остального.

И в большинстве случаев мы справлялись хорошо. Так что когда дело доходит до того, чтобы добиться результата под давлением, мы можем сказать, что находимся в хорошем положении.

Но как только вы начинаете говорить о какой-то борьбе за титул, ментальный настрой каждого человека, как мне кажется, немного меняется. Но я чувствую, что готов выйти на бой и с Максом, и с Льюисом, готов бороться с ним.

При этом, если говорить о серьезной борьбе за чемпионский титул – то как бы мне ни хотелось сказать, что это будет возможным в ближайшие два года, – хорошая возможность для всех наступит только в 2026 году. Так что это пока большой вопрос. Но посмотрим, как мы выступим в этом году – и тогда, может быть, вы сможете снова меня об этом спросить», – рассказал Норрис.

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